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Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

04.05.2019 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завоевала шестой чемпионский титул в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

В этом сезоне у подопечных Виктора Гончарова был очень плотный соревновательный календарь. Клуб из белорусской столицы впервые сыграл в основной сетке Лиги Чемпионов и дебютировал в российской Суперлиге. Поэтому к чемпионату Беларуси девушки присоединились только в финальной части, где их ждала брестская команда «Прибужье». Финальная серия продолжалась всего три матча, в которых «Минчанка» отдала соперницам лишь одну партию.

Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

Екатерина Сокольчик, нападающая ВК «Минчанка»:
Для нас это было очень тяжелое чемпионство, потому что мы не участвовали в регулярном чемпионате Беларуси. Мы фактически не видели команды, и нам попалась достаточно сильная команда Бреста, которая нам оказала достойное сопротивление. Но мы все-таки были сильнее были в финальной стадии.

Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

Можно спокойно выдохнуть. Но ненадолго, потому что сборники – кто едет в национальную сборную – шестого числа начинаются сборы, поэтому отдохнуть тут два дня только.

Нападающая ВК «Минчанка»: для нас это было очень тяжёлое чемпионство

Теперь это сезон для «Минчанки» официально закончен. В прошлые выходные подопечные Виктора Гончарова провели заключительные матчи в российской Суперлиге, ну а шестое чемпионство стало красивой нотой этого сезона. Тем не менее, времени на отдых у команды не так уж и много. Некоторые волейболистки вызваны в национальную сборную Беларуси.

Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы играли в Суперлиге»
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завоевала шестой чемпионский титул в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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