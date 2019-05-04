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Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Историческое спортивное событие Европы пройдет в Минске. 9 и 10 сентября наша столица примет международную матчевую встречу по легкой атлетике среди сборных Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Грандиозный праздник пройдет на площадке обновленного стадиона «Динамо» и, как предполагают организаторы, при полном аншлаге. 4 мая началась продажа билетов на предстоящий турнир. Самый дешевый квиток будет стоить 12 рублей, а самый дорогой – 25.
Хозяева соревнований, команда Европы, еще на стадии формирования. Уже известно, что в Беларусь прибудут три топ-атлета: олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Екатерина Стефаниди, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. Ожидается, что в состав сборной Европы могут попасть 10 белорусских атлетов.
Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации:
Специально к предстоящему турниру для спортсменов, которые войдут в состав сборной Европы, была пошита экипировка, включающая в себя как парадный костюм, так и форму для выступлений. Лидеры нашей сборной Анастасия Мирончик-Иванова и Максим Недосеко смогли первыми оценить амуницию.
Анастасия Мирончик-Иванова, спортсмен сборной Беларуси по легкой атлетике:
Я планирую показать далекие прыжки. Хочу наслаждаться прыжками, показать свою технику прыжка. Будут очень сильные соперники, американцы, американки, поэтому очень большая честь – посражаться с ними в сильной конкуренции.
Окончательный состав сборной Европы будет утвержден в августе после командного чемпионата Европы.
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Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»
Новости Беларуси. Историческое спортивное событие Европы пройдет в Минске. 9 и 10 сентября наша столица примет международную матчевую встречу по легкой атлетике...
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