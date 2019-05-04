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Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

04.05.2019 23:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Историческое спортивное событие Европы пройдет в Минске. 9 и 10 сентября наша столица примет международную матчевую встречу по легкой атлетике среди сборных Европы и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Грандиозный праздник пройдет на площадке обновленного стадиона «Динамо» и, как предполагают организаторы, при полном аншлаге. 4 мая началась продажа билетов на предстоящий турнир. Самый дешевый квиток будет стоить 12 рублей, а самый дорогой – 25.

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

Хозяева соревнований, команда Европы, еще на стадии формирования. Уже известно, что в Беларусь прибудут три топ-атлета: олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Екатерина Стефаниди, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. Ожидается, что в состав сборной Европы могут попасть 10 белорусских атлетов.

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации:
Это самое крупное легкоатлетическое мероприятие в Европе в этом году и самое важное. Вся Европейская ассоциация гордится, что мероприятие пройдет в Минске. Я присутствовал на открытии вашего стадиона «Динамо» и считаю, что это самый красивый легкоатлетический стадион в Европе. Эта арена очень подходит для такого формата, и я уверен, что мероприятие пройдет успешно. И очень важно, что 10 белорусов выступят на турнире.

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

Специально к предстоящему турниру для спортсменов, которые войдут в состав сборной Европы, была пошита экипировка, включающая в себя как парадный костюм, так и форму для выступлений. Лидеры нашей сборной Анастасия Мирончик-Иванова и Максим Недосеко смогли первыми оценить амуницию.

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

Анастасия Мирончик-Иванова, спортсмен сборной Беларуси по легкой атлетике:
Хороший цвет, комфортно в движениях в принципе. Поэтому мне очень нравится. И нравится – подчеркну  – то, что она сшита именно в Беларуси.

Я планирую показать далекие прыжки. Хочу наслаждаться прыжками, показать свою технику прыжка. Будут очень сильные соперники, американцы, американки, поэтому очень большая честь – посражаться с ними в сильной конкуренции.

Анастасия Мирончик-Иванова о форме легкоатлетической сборной Европы: «Нравится то, что она сшита именно в Беларуси»

Окончательный состав сборной Европы будет утвержден в августе после командного чемпионата Европы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Историческое спортивное событие Европы пройдет в Минске. 9 и 10 сентября наша столица примет международную матчевую встречу по легкой атлетике...
 
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