ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

05.05.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоялась торжественная церемония открытия третьего трудового семестра. В мероприятии приняли участие более 400 бойцов, командиров, комиссаров студенческих отрядов из разных регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк на открытии третьего трудового семестра


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Командир республиканского штаба студенческих отрядов ЦК ОО "БРСМ" Надежда Шаховская


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

"В прошлом трудовом семестре в составе студотрядов работали более 25 тыс. человек. В этом году рассчитываем, что их будет больше - около 30 тыс. Но все зависит от ребят. Главное, чтобы у них было желание, постараемся всех обеспечить местами", - подчеркнул второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун. Ребята будут заняты на объектах по всей республике, в том числе смогут принять участие во Всебелорусской молодежной стройке - это социальные объекты Островца. "Также ребята выедут в Молдову (около 50 человек), где будут убирать урожай винограда, персиков, черешни. Достаточно большой контингент белорусских студенческих отрядов отправится в Россию, у них различные направления деятельности. Сейчас прорабатываем вопрос трудоустройства ребят в Грузии и Казахстане", - добавил Олег Дикун.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

(слева направо) Помощник президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак во время возложения цветов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Бойцы студенческих отрядов во время возложения цветов


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Максим Харитоник держит в руках символическую путевку Брестскому областному штабу студенческих отрядов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Представительницы областных штабов студенческих отрядов с символическими путевками

Во время мероприятия почетные гости и ветераны студорядовского движения вручили командирам Минского городского и областных штабов студенческих отрядов путевки для работы на социально значимых объектах страны. "Символично, что встреча проходит в святом для каждого белоруса месте. Тем самым мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны, добывшим Великую Победу. Благодаря им у нас мирное небо, мы живем в суверенном и независимом государстве, строим планы на будущее. А молодые люди будут поднимать родную Беларусь на новые высоты", - сказал помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк (слева) и командир Витебского областного штаба студенческих отрядов Виктория Кужелева


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк и помощник президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич бетонируют памятную табличку о закладке памятной аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Помощник президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак во время посадки аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Нынешний трудовой семестр посвящен 75-летию освобождения республики. Одним из элементов церемонии открытия стала акция "Беларусь помнит". В память о защитниках ребята держали в руках портреты героев войны. Также был презентован новый атрибут студотрядовской куртки - шеврон "75 год вызвалення Беларусі" с изображением главного входа в Брестскую крепость и цифры 75.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

Во время закладки аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65920.php

Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

2019-й объявлен Годом студенческих отрядов. С марта во время акции "Выбираем студотряд" заявки для участия в третьем семестре подали 9 тыс. человек. Первые 39 отрядов уже трудятся в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Массово студенты и учащиеся приступят к работе после окончания экзаменационной сессии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоялась торжественная церемония открытия третьего трудового семестра. В мероприятии приняли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика