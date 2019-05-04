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Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России
05.05.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоялась торжественная церемония открытия третьего трудового семестра. В мероприятии приняли участие более 400 бойцов, командиров, комиссаров студенческих отрядов из разных регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк на открытии третьего трудового семестра
Командир республиканского штаба студенческих отрядов ЦК ОО "БРСМ" Надежда Шаховская
"В прошлом трудовом семестре в составе студотрядов работали более 25 тыс. человек. В этом году рассчитываем, что их будет больше - около 30 тыс. Но все зависит от ребят. Главное, чтобы у них было желание, постараемся всех обеспечить местами", - подчеркнул второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун. Ребята будут заняты на объектах по всей республике, в том числе смогут принять участие во Всебелорусской молодежной стройке - это социальные объекты Островца. "Также ребята выедут в Молдову (около 50 человек), где будут убирать урожай винограда, персиков, черешни. Достаточно большой контингент белорусских студенческих отрядов отправится в Россию, у них различные направления деятельности. Сейчас прорабатываем вопрос трудоустройства ребят в Грузии и Казахстане", - добавил Олег Дикун.
(слева направо) Помощник президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак во время возложения цветов
Бойцы студенческих отрядов во время возложения цветов
Максим Харитоник держит в руках символическую путевку Брестскому областному штабу студенческих отрядов.
Представительницы областных штабов студенческих отрядов с символическими путевками
Во время мероприятия почетные гости и ветераны студорядовского движения вручили командирам Минского городского и областных штабов студенческих отрядов путевки для работы на социально значимых объектах страны. "Символично, что встреча проходит в святом для каждого белоруса месте. Тем самым мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны, добывшим Великую Победу. Благодаря им у нас мирное небо, мы живем в суверенном и независимом государстве, строим планы на будущее. А молодые люди будут поднимать родную Беларусь на новые высоты", - сказал помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
Заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк (слева) и командир Витебского областного штаба студенческих отрядов Виктория Кужелева
Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк и помощник президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич бетонируют памятную табличку о закладке памятной аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Помощник президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак во время посадки аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Нынешний трудовой семестр посвящен 75-летию освобождения республики. Одним из элементов церемонии открытия стала акция "Беларусь помнит". В память о защитниках ребята держали в руках портреты героев войны. Также был презентован новый атрибут студотрядовской куртки - шеврон "75 год вызвалення Беларусі" с изображением главного входа в Брестскую крепость и цифры 75.
Во время закладки аллеи в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
2019-й объявлен Годом студенческих отрядов. С марта во время акции "Выбираем студотряд" заявки для участия в третьем семестре подали 9 тыс. человек. Первые 39 отрядов уже трудятся в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Массово студенты и учащиеся приступят к работе после окончания экзаменационной сессии.
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоялась торжественная церемония открытия третьего трудового семестра. В мероприятии приняли...
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