Новый вокзал в Бресте: сложный проект, современный дизайн, историческая постройка, GPS-система

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест – город древний, с тысячелетней историей. И встречать гостей готовится прямо с порога. Точнее с вокзала. Здание полностью из стекла, уже сегодня в лучах солнца, хотя все работы ещё не завершены. Но нам не терпелось заглянуть внутрь.



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Для Алексея Андреюка это один из самых сложных архитектурных проектов. Нужно было вписать современный дизайн в историческую застройку, где уже есть своя «звезда» – шпиль железнодорожного вокзала, да так, чтобы не столкнуть вкусы разных эпох.

Решение нашли в материале – корпус сделали из стекла. Проект даже признали лучшим на Национальном архитектурном фестивале.

Алексей Андреюк, главный архитектор проекта: «Этот канал прямо выходит на шпиль жд вокзала, когда мы войдем внутрь этого вокзала, где находятся посетители, мы увидим картину этого шпиля, то есть мы не убегаем, а наоборот затягиваем посетителя и подчёркиваем памятник архитектуры».

Новый вокзал гораздо больше, сможет принимать до 500 рейсов в день и тысячи пассажиров. Просторный зал ожидания с панорамой на памятник архитектуры, кассовый отдел, в будущем появятся кафе и магазины.

Здание автовокзала, платформы для автобусов, автомобильная стоянка – всё компактно и продумано до мелочей. Свободно ориентироваться по зонам смогут даже незрячие пассажиры. Основные направления – по тактильным дорожкам. Так что, заблудиться не получится. А GPS-система буквально по шагам подскажет путь.

Комплекс построили за год. Теперь тем, кто прибыл на поезде, не нужно ехать в город, чтобы сделать пересадку: междугородние автобусы и городской транспорт – всё рядом.

Её голос – легенда Брестского автовокзала. Из старенького рупора звучит больше 30 лет. Предупредит, чтобы не опоздали, пожелает счастливого пути. Каждый из сотни маршрутов за день Тамара Андреевна помнит наизусть.

Тамара Сыч, диспетчер Брестского автовокзала: «Тут мы сами объявляем, там будет по-другому объявление идти».

Настроение чемоданное, собирают вещи, волнуются. Ко многому придётся привыкать. А по старому вокзалу будут скучать, здесь прошли лучшие годы. Не забудут, как в советское время билеты заполняли от руки, пользовались счётами, но было весело.

Светлана Сколда, старший кассир Брестского автовокзала: «Здесь мы уже знаем любую дверь, куда вбежать, куда выбежать, там нужно будет привыкать».

Брест – крупный транспортный узел, западные ворота страны. Украина, Россия, Европа и страны Балтики (без учёта внутренних направлений) – только в сутки встречает и провожает 400 рейсов. Новый автовокзал должны сдать в июне. А значит, остался всего месяц, и – добро пожаловать в Брест!