Аккумуляторный завод под Брестом ночью шумит и пугает этим активистов

Источник материала: Виртуальный Брест

Во второй половине апреля на аккумуляторном заводе работала комиссия по приемке, но 30 апреля акта на запуск производства так и не подписали.



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Несколько ночей подряд в мае на заводе горел свет и был слышен шум работающего оборудования. Поздним вечером 2 мая представители инициативной группы обнаружили шум на участке свинцовой ленты. Примерно через 40 минут, когда к заводу съехались люди, гул прекратился.