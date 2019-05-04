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Аккумуляторный завод под Брестом ночью шумит и пугает этим активистов
05.05.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во второй половине апреля на аккумуляторном заводе работала комиссия по приемке, но 30 апреля акта на запуск производства так и не подписали.
Несколько ночей подряд в мае на заводе горел свет и был слышен шум работающего оборудования. Поздним вечером 2 мая представители инициативной группы обнаружили шум на участке свинцовой ленты. Примерно через 40 минут, когда к заводу съехались люди, гул прекратился.
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