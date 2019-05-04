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Пропал мужчина по дороге из России домой, в Ивановский район

05.05.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал мужчина - Жушма Виталий Владимирович, 1985 г.р. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65917.php

Пропал мужчина по дороге из России домой, в Ивановский район

Проживает по адресу: Брестская обл., Ивановский р-н, пос. Мохро. 3 мая 2019 года в 17 часов, направляясь из РФ домой, вышел из автомобиля на заправке вблизи д. Лобок (Невельский р-н, Псковская обл, на границе РФ-РБ) и не вернулся.

 
 
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  Пропал мужчина - Жушма Виталий Владимирович, 1985 г.р. Проживает по адресу: Брестская обл., Ивановский р-н, пос. Мохро. 3 мая 2019 года в 17 часов, направляясь из РФ...
 
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