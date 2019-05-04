На поле у леса возле д. Черни сгорел прицеп с ульями и пчёлами

Источник материала: Виртуальный Брест

Предположительно, это мог быть поджог - иначе с какой стати прицеп с ульями загорелся в чистом поле? Спасти ничего не удалось. Что будет с семьями пчёл, которые остались без жилья, непонятно.





Может быть, они кому-то помешали? Между тем, пчела крайне важное в экосистеме планеты насекомое. Мёд - это лишь побочный продукт её деятельности. Самое главное - процесс опыления, без него невозможно обеспечить рост и размножение некоторых важных видов растений.





Подобные "выездные" улья должны рассматриваться как существенная помощь растениям, ведь слишком далеко пчеле лететь проблемно, а поля довольно обширны. Жаль, что подобные истины не все понимают.