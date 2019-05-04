Движение троллейбусов остановлено: Кобринский мост укатывают в чистовой асфальт

Источник материала: Виртуальный Брест

Более 30 единиц техники и десятки человек участвуют в грандиозном проекте - за несколько часов надо уложить чистовой слой асфальта на Кобринском путепроводе, точнее - на двух спусках с него. За первые два часа уложили спуск в направлении МОПРа, потом час ушёл на передислокацию (оказывается, катки умеют довольно шустро передвигаться самостоятельно), и около 22.00 приступили ко второй, заключительной части - спуску в сторону остановки Зелёная.





Первая часть была более простой - даже не потребовалось что-то менять в организации движения, не закрывали и боковой проезд. Но троллейбусы всё равно не "ходили". Съезд в сторону остановки Зелёная закроют тогда, когда будут асфальтировать участок ближе к остановке, без этого никак. Впрочем, как раз будет самое время, когда транспорта на улицах немного.





Верхушку путепровода пока не будут асфальтировать: там ещё нет даже чернового слоя. Но это уже вопрос совсем небольшого промежутка времени - буквально пару недель, и мы забудем о проблеме Кобринского моста надолго (навсегда?).





Главное, чтобы не подвела погода. Вот-вот должен начаться дождь (по крайней мере, все синоптики предупреждают об этом в один голос). Но пока - сухо. Если скорость работы не будет снижена, то примерно в полночь основная часть работ может быть завершена, останется спуск у остановки. До утра - времени будет достаточно. Уже завтра вы увидите плоды труда дорожников, а скоро и сможете воспользоваться ими.