Источник материала: Soligorsk News



Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: sluck-eparchiya.by

28 апреля 2019 года в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся Пасхальный концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска под художественным руководством Елены Георгиевны Сацевич.

На этот раз солигорчане и гости шахтерской столицы увидели красочный спектакль, повествующий о том, какой путь должен пройти каждый человек, идя навстречу Пасхе. Окунуться в атмосферу Пасхальной радости зрителям помогли трогательный детский вокал и тщательно подобранное музыкальное сопровождение. В фойе здания развернулась выставка поделок, с любовью изготовленных руками детей.













Праздничный концерт посетили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Правящего архиерея сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий.













Владыка Антоний сердечно поздравил детей и взрослых со Светлым Христовым Воскресением и выразил восхищение Пасхальным чудом, которое сотворили на сцене маленькие артисты.

































Каждому юному дарованию был вручен Пасхальный подарок.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Слуцко-Солигорской епархии.