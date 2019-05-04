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Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.

05.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 апреля 2019 13:08 1836

Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: sluck-eparchiya.by

28 апреля 2019 года в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся Пасхальный концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска под художественным руководством Елены Георгиевны Сацевич. 

Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.

На этот раз солигорчане и гости шахтерской столицы увидели красочный спектакль, повествующий о том, какой путь должен пройти каждый человек, идя навстречу Пасхе. Окунуться в атмосферу Пасхальной радости зрителям помогли трогательный детский вокал и тщательно подобранное музыкальное сопровождение. В фойе здания развернулась выставка поделок, с любовью изготовленных руками детей.

Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.

Праздничный концерт посетили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Правящего архиерея сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий.

Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.

Владыка Антоний сердечно поздравил детей и взрослых со Светлым Христовым Воскресением и выразил восхищение Пасхальным чудом, которое сотворили на сцене маленькие артисты.

Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.

Каждому юному дарованию был вручен Пасхальный подарок.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Слуцко-Солигорской епархии.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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30 апреля 2019 13:08 1836 Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в...
 
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