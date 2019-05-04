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Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
05.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
30 апреля 2019 13:08 1836
Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в Солигорске. Фоторепортаж.
28 апреля 2019 года в концертном зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся Пасхальный концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска под художественным руководством Елены Георгиевны Сацевич.
На этот раз солигорчане и гости шахтерской столицы увидели красочный спектакль, повествующий о том, какой путь должен пройти каждый человек, идя навстречу Пасхе. Окунуться в атмосферу Пасхальной радости зрителям помогли трогательный детский вокал и тщательно подобранное музыкальное сопровождение. В фойе здания развернулась выставка поделок, с любовью изготовленных руками детей.
Праздничный концерт посетили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Правящего архиерея сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько и настоятель кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий.
Владыка Антоний сердечно поздравил детей и взрослых со Светлым Христовым Воскресением и выразил восхищение Пасхальным чудом, которое сотворили на сцене маленькие артисты.
Каждому юному дарованию был вручен Пасхальный подарок.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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30 апреля 2019 13:08 1836 Пасхальный концерт в честь Светлой ПАСХИ прошёл в...
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