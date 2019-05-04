В Беларуси министр труда и соцзащиты поздравила фронтовиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич поздравила фронтовиков, передает телеканал «МИР 24».

Встреча прошла в республиканском интернате ветеранов войны и труда. Среди его постояльцев немало участников Великой Отечественной. В преддверии Дня Победы для них подготовили праздничный концерт и чаепитие. А закончился вечер песнями под гармонь.

«В этом году мы максимально провели обследование материально-бытовых условий. Охватили более 20 тысяч человек. На 90% удовлетворили заявки, которые были поданы. Отремонтировали помещения, кровлю. Благоустроили территории возле домов. Помогли с ремонтом печного оборудования», – рассказала Ирина Костевич.