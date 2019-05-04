|
В Беларуси министр труда и соцзащиты поздравила фронтовиков
05.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич поздравила фронтовиков, передает телеканал «МИР 24».
Встреча прошла в республиканском интернате ветеранов войны и труда. Среди его постояльцев немало участников Великой Отечественной. В преддверии Дня Победы для них подготовили праздничный концерт и чаепитие. А закончился вечер песнями под гармонь.
«В этом году мы максимально провели обследование материально-бытовых условий. Охватили более 20 тысяч человек. На 90% удовлетворили заявки, которые были поданы. Отремонтировали помещения, кровлю. Благоустроили территории возле домов. Помогли с ремонтом печного оборудования», – рассказала Ирина Костевич.
В июне по указу главы государства Александра Лукашенко участники войны получат единовременное материальное пособие. Из бюджета выделили 18 миллионов рублей. Кроме того, ветераны смогут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча прошла в республиканском интернате ветеранов войны и труда. Среди его постояльцев немало участников Великой Отечественной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)