Состоялось очередное заседание школы «Молодая семья»

Источник материала: Новости Волковыска

3 мая в детском саду № 2 г. Волковыска состоялось заседание школы «Молодая семья».

На мероприятие были приглашены законные представители воспитанников раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет), в ходе которого педагог-психолог Ольга Турда ознакомила с информацией по теме «Игротека дома».

Вторая часть заседания школы «Молодая семья» была посвящена вопросу духовного воспитания в семье. Свою точку зрения по данной теме рассказал клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан.

Дарья Волосевич









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