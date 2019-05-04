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Горецкие школьники спели “Катюшу” – Видео
05.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня, в преддверии Дня Победы, горецкие школьники присоединились к акции “Споем Катюшу вместе” — массово исполнили одну из самых популярных песен военных лет на слова Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера.
Фото – Михаил Левцов
Видео – Сергей Владимиров, Валерия Дроздовская, Михаил Левцов
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Сегодня, в преддверии Дня Победы, горецкие школьники присоединились к акции “Споем Катюшу вместе” — массово исполнили одну из самых популярных песен военных...
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