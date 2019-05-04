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Низкий и высокая. Парень и девушка познакомились в тиндере и покорили пользователей Сети
Источник материала: Tut.by
На популярном социальном новостном сайте Reddit, куда любой пользователь может загрузить понравившиеся ему статьи, картинки или другой контент, стал популярным пост о знакомстве очень высокой девушки и очень низкого парня в тиндере. Об это
Пользователь Reddit с никнеймом
Но недавно его лайкнула девушка ростом в 181 сантиметр, кажущаяся себе чересчур высокой.
Этот пост парня собрал на Reddit немало комментариев, а сам он признался, что сначала думал удалить девушку, но после такого сообщения просто потерял голову.
Через пять дней парочка встретилась в реальной жизни.
Их переписка взорвала Reddit уже основательно. Новый пост собрал почти четыре тысячи комментариев, и в подавляющем большинстве из них в своем остроумии соревновались шутники всех мастей.
Всё выглядело так, будто для автора поста знакомство получилось не очень приятным (уж настроение от такой славы наверняка было подпорчено). Но вскоре в комментах под новым скриншотом с тиндером он это опроверг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На популярном социальном новостном сайте Reddit, куда любой пользователь может загрузить понравившиеся ему статьи, картинки или другой контент, стал популярным пост...
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