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70 лет - это новые 20? Как мы сходили на мастер-классы по дефиле, мейкапу и фото с 70-летней моделью

05.05.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На день открытых дверей в Национальной школе красоты LADY отправилась в прекрасной компании Ольги Шатыко, 70-летней модели и блогера. Ольга узнала много нового о красивой походке, актуальном макияже и мобильной фотографии (вам мы тоже об этом расскажем!), а заодно поделилась своими профессиональными секретами.


Фото: Олег Киндар

Ольга призналась, что поход в НШК стал для нее чем-то вроде путешествия на несколько десятилетий назад, когда она еще была врачом (к слову, Ольга Шатыко — кандидат медицинских наук), а не популярным блогером и моделью, но уже активно интересовалась модой. И при любой возможности посещала показы.

Чаще всего они проходили в театре моды, который находился в том же здании, что и Национальная школа красоты. В то время Ольга бывала здесь довольно часто, но призналась, что последний раз заглядывала сюда на показ 8 лет назад. Поэтому сегодня ей интересно все. Особенно мастер-класс по дефиле, в котором Ольга решила поучаствовать. Ведь, как сказала его ведущая — топ-модель и «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хижинкова: «Попробовать себя в моделинге может любой — рост и возраст не имеют значения».




Плечи — вниз, затылок — вверх

Для начала Ольга Хижинкова поделилась с участниками мастер-класса секретами красивой походки:

1. Плечи отводим назад и опускаем вниз, а вот затылок тянем вверх. Для этого можно представить, что на темечке завязан высокий хвост, который тянут к потолку. Это помогает добиться красивой лебединой шеи.

2. Руки не сжимаем в кулаки, ладони должны быть открытыми.

3. Идем по прямой линии, от бедра, выбрасывая вперед коленку. Чем выше вы поднимаете коленку, тем четче получается шаг. Движения должны быть непринужденными и естественными, чтобы никто не догадался, что вы стараетесь идти красиво. Смотреть нужно только вперед, а если нужно посмотреть под ноги, то опускаем глаза, а не голову.

Но главное правило красивого дефиле, как отметила Ольга Хижинкова, — это хорошее настроение и любовь к себе: «Когда вы будете нравиться самим себе, когда вы будете себя любить, тогда вы и будете ловить на себе восхищенные взгляды».

После инструктажа участникам мастер-класса предстояло выполнить задание от топ-модели: пройтись до середины подиума, стать в красивую позировочку и вернуться обратно. Дефиле Ольги Шатыко ее тезке понравилось — «Мисс Беларусь» отметила легкую походку нашей модели.


— Мне очень понравилось, — делится впечатлениями Ольга Шатыко. — Ольга очень подробно объяснила, какой должна быть осанка и как нужно двигаться. Единственное, о чем еще можно было бы рассказать, — как сделать красивый разворот в конце «дистанции».

Тут тоже есть свои нюансы, о которых я уже знаю, так как несколько раз принимала участие в показах. Мы останавливаемся, распределив вес на одну ногу, а затем переносим его на другую ногу. Об этом и не только я узнала на проекте «Реальный возраст», в рамках которого и состоялось мое первое участие в модном показе.

Прощай, постсоветская женщина

Во время перерыва между мастер-классами мы с Ольгой прогулялись по фэшн-маркету. Разглядывая украшения с необычным дизайном, наша героиня рассказала, что несколько лет назад полностью изменила свой стиль.



С заменой гардероба все прошло быстро и легко: помогли влоги fashion-блогеров. Тогда, как отметила Ольга, исчезла простая постсоветская женщина, которая должна была носить, к примеру, сумку, туфли и пояс одного цвета. А на смену ей пришла уверенная в себе леди, которая не боится смешивать в своем образе разные стили, любит многослойность и спортивные элементы.

А вот подобрать аксессуары к новому образу Ольге было сложнее. И тогда она решила выбрать себе для подражания икону стиля, каковой стала Лин Слейтер, которая предпочитает крупные украшения из белого металла различных геометрических форм. Похожие аксессуары Ольга смогла найти в бренде Parfois, который пару лет назад появился и в Беларуси. С тех пор украшения она покупает только там.

— Сейчас это очень модно — сумки, привлекающие внимание, — отмечает Ольга, с интересом наблюдая за показом бренда Versado. — В этом случае акцент сделан на желтом цвете, что мне очень нравится. Вообще, я хотела бы, чтобы в Беларусь приезжали, как и в Португалию, ради вот таких маленьких местных брендов… Кстати, я должна снять что-нибудь для сторис в инстаграме.



Пока Ольга снимала видео для своих фолловеров, которые потом могли полюбоваться небольшим отрывком из показа бренда AnSUR, начался еще один мастер-класс. На этот раз по макияжу для фотосессий, съемок на телевидении и в рекламе — от визажиста Екатерины Зварико.

Макияж как вторая кожа

Екатерина рассказала, что сияющий мейкап, который был актуален так долго, что мы успели изрядно потратиться на хайлайтеры и всевозможные подсвечивающие базы, снова уступил место безупречно матовому покрытию.



Рассказываем, как его создать:

1. Чтобы предварительно очищенная кожа лица и декольте хорошо держала тон, ее обязательно нужно увлажнить. Для этого лучше использовать не крем, а спрей для макияжа.

2. После увлажнения наносим матирующий праймер. Если речь идет о макияже для фотосъемки или вечернего мероприятия — на все лицо. А если о повседневном — то на носик, лоб, подбородок и другие зоны лица, склонные к блеску. Не забудьте также про праймер для век или базу под тени, чтобы они не осыпались в середине дня. Женщинам зрелого возраста стоит обратить внимание на праймер с розовым или персиковым подтоном.

3.Тональный крем наносим тонким слоем с помощью бьюти-блендера. Для тех, кому 30+ - снизу вверх, чтобы лишний раз не растягивать кожу. Особое внимание нужно уделить при этом зоне под глазами, которая по оттенку значительно отличается от цвета лица. Если тональный крем не помогает с этим справиться, смело наносите консилер поверх тона.

4. Чтобы лицо не казалось кукольным и было живым, на подбородок и подвижное веко наносим румяна. Лучше всего делать это синтетическими кисточками — за ними проще ухаживать.

5. Сделать лицо идеально матовым и при этом зафиксировать макияж поможет прозрачная пудра.

6. Особое внимание — бровям. Именно они создают настроение лица. В моде по-прежнему широкие, пушистые и максимально естественные брови. А лучшее средство для их окрашивания — тинт.

Как призналась Ольга, макияж она всегда делала себе сама, а практиковаться начала с 20 лет. С модными тенденциями и примерами знакомилась через польские журналы, которые выписывала мама. Так, например, в конце 60-х в моде был интенсивный макияж с густо прокрашенными ресницами (Ольга до сих пор помнит обвинения от прохожих на улице в том, что ресницы у нее — приклеенные) и тенями таких неестественных цветов, как, например, бирюзовый.

Макияж нашей героини менялся исходя из модных тенденций, но всегда оставался выразительным. Сегодня он у нее очень простой: сначала праймер, после тон, затем хайлайтер, пудра, румяна. Для глаз — тушь и нюдовые тени. Стрелки Ольга никогда не рисует, а просто закрашивает пространство между ресничками по верхнему веку — для выразительного взгляда. А по слизистой нижнего века проводит светло-розовым карандашом — это раскрывает глаз и делает его визуально больше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ЗОЖ

 
 
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На день открытых дверей в Национальной школе красоты LADY отправилась в прекрасной компании Ольги Шатыко, 70-летней модели и блогера. Ольга узнала много нового о...
 
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