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Как не убить колени бегом? Объясняет врач спортивной медицины
Источник материала: Tut.by
Почему любители бега часто страдают из-за больных коленей и как избежать этого профессионального недуга? Объясняет врач спортивной медицины Центра спортивной реабилитации «Нео», клинический ординатор кафедры рефлексотерапии БелМАПО Илья Родионов.
Доктор с ходу отмечает, что нет одной причины, которая приводит к проблемам с коленями у бегунов.
— Колени «убивает» не плохой асфальт, а комплекс ошибок любителей бега, — считает Илья Родионов.
GO.TUT.BY совместно с врачом спортивной медицины составил перечень правил, которым надо следовать, чтобы сохранить здоровые колени.
Выбирайте подходящую беговую обувь
Беговые кроссовки нужно выбирать, учитывая особенности стопы, а также ее деформацию (например, плоскостопие, полую стопу, косолапость и т.д.). За рекомендацией всегда можно обратиться к ортопеду или опытному продавцу в спортивном магазине.
Не забывайте о разминке и заминке
Заминка и разминка помогают поддерживать мышцы эластичными. А эластичность в свою очередь формирует правильный паттерн (модель) бега. Многие любители до 40 лет «выезжают» на природной эластичности мышц. Но с возрастом мышцы становятся фиброзными и тяжистыми. Они перестают работать как амортизаторы из-за отсутствия правильной предварительной подготовки — разминки и заминки. А отсутствие эластичности ведет к биомеханическим нарушениям, в том числе и в коленях.
Работайте над техникой бега
В Беларуси существует много беговых школ, специалисты которых ставят правильную технику. Они объясняют, как корректно осуществлять перекат стопы, приземляться, какие «датчики» задействовать в стопе, чтобы «включать» нужные мышцы наверху и избегать травм.
Уделяйте внимание восстановлению
Реабилитация — важная составляющая процесса. Если вы готовитесь к марафону или триатлону и пробегаете от 30 км в неделю, задумайтесь о включении в свой распорядок бани, массажных процедур, рефлексотерапии или физиореабилитации. Как вариант, можете воспользоваться тренажерами для самомассажа, которые также помогут продлить адекватную работу мышц.
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