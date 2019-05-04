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В Беларуси начали продавать билеты на битву легкоатлетов Европы и США
05.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали продавать билеты на легкоатлетический матч Европа – США, сообщает «МИР 24». Их цена от шести до 12 долларов.
«Матч – это хорошая возможность увидеть топовых американских и европейских атлетов, их противостояние. Я думаю, это событие войдет в историю», – говорит президент Европейской ассоциации легкой атлетики Свен Арне Хансен.
Матч пройдет 9-10 сентября на стадионе «Динамо». А пока в Минске презентовали форму европейской команды. Всю экипировку сшила белорусская фирма.
«По дизайну она очень симпатичная, хороший цвет, комфортная в движениях. Мне она нравится. И нравится то, что она сшита именно в Беларуси», – говорит белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова.
Всего в Минске ждут три с половиной сотни спортсменов. Их имена станут известны в августе. Белорусам уже гарантировано не менее 10 мест в сборной. В программе соревнований основные виды
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Стоят билеты от шести до 12 долларов. Легкоатлетический матч между сборными пройдет 9-10 сентября в Минске.
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