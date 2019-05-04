Хищение оружия из части в Барановичах: суд вынес приговор двум обвиняемым

Один из обвиняемых, как следует из постановления суда, незаконно купил два пистолета Макарова, и патроны к ним, а также пригодный для стрельбы автомат Калашникова с патронами, которые незаконно хранил, перевозил и носил при себе. Второй обвиняемый незаконно хранил в квартире автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также патроны к ним.





Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.295 УК. Первому обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Кроме того, он лишен воинского звания полковник.





Второму суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.









Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.





Факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих одной из воинских частей в Барановичах был установлен в августе 2018 года - было возбуждено уголовное дело. Начальник управления информации министерства обороны Беларуси Владимир Макаров тогда рассказал Sputnik, что этот факт выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.





Позже стало известно, что по делу о хищении оружия проходит 20 человек, причем один из них был задержан с оружием на территории Российской Федерации.



