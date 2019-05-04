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Чистая нефть дошла до Мозырского НПЗ

05.05.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь начала поступать российская нефть, соответствующая стандарту.

Об этом проинформировала пресс-служба концерна «Белнефтехим». Как сообщается, сегодня, 4 мая, новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Мозырь» предприятия «Гомельтранснефть Дружба».

Специалисты отметили, что чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

Запланировано, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод приступит к переработке новой партии нефти не позднее 6 мая.

Ранее сообщалось, что чистая нефть на границу Беларуси поступила 2 мая, «грязная» нефть к этому времени была вытеснена в резервуары ЛПДС «Унеча» и в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь».
 
 
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В Беларусь начала поступать российская нефть, соответствующая стандарту.
 
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