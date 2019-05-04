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После смерти роженицы в VIP-палате "шестерки" возбуждено уголовное дело

05.05.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью молодой женщины в роддоме 6-й городской клинической больницы Минска в августе 2018 года, сообщает Sputnik.

"По окончанию проверки УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РБ "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", - рассказал официальный представитель СК Сергей Кабакович.

По его словам, в настоящее время производятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Белоруска приехала рожать в Минск из Москвы, решив воспользоваться предложением 6-й больницы родить в комфортабельных условиях VIP-палаты. Кроме приятных бонусов в виде холодильника, телевизора и индивидуального санузла, обитатели этих палат могут рассчитывать на "чуть-чуть" больше внимания.

Тем не менее, Валентине Захаревич неожиданно после родов стало плохо, и она умерла. Комментируя ситуацию, врачи говорили, что причиной гибели стало попадание околоплодных вод в кровоток.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью молодой женщины в роддоме 6-й городской клинической больницы Минска в августе 2018 года, сообщает...
 
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