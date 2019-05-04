"По окончанию проверки УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РБ "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", - рассказал официальный представитель СК Сергей Кабакович.





По его словам, в настоящее время производятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования.





Белоруска приехала рожать в Минск из Москвы, решив воспользоваться предложением 6-й больницы родить в комфортабельных условиях VIP-палаты. Кроме приятных бонусов в виде холодильника, телевизора и индивидуального санузла, обитатели этих палат могут рассчитывать на "чуть-чуть" больше внимания.





Тем не менее, Валентине Захаревич неожиданно после родов стало плохо, и она умерла. Комментируя ситуацию, врачи говорили, что причиной гибели стало попадание околоплодных вод в кровоток.



