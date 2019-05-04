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«Белтехосмотр» может лишиться статуса куратора станций гостехосмотра
Источник материала: Партизан
Минтранс подготовил изменения по гостехосмотру транспортных средств. Проект документа гласит, что обследование диагностических станций будет делать не «Белтехосмотр», а БелНИИТ «Транстехника». Первая организация сама владеет станциями, а вторая — нет.
Если документ будет принят, «Белтехосмотр» уже не сможет аннулировать разрешения на проведение гостехосмотра.
То есть таким образом власть хочет уменьшить коррупционные риски и снизить вероятность конфликта интересов станций самого «Белтехосмотра» и других участников рынка.
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Минтранс подготовил изменения по гостехосмотру транспортных средств. Проект документа гласит, что обследование диагностических станций будет делать не...
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