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«Белтехосмотр» может лишиться статуса куратора станций гостехосмотра

05.05.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минтранс подготовил изменения по гостехосмотру транспортных средств. Проект документа гласит, что обследование диагностических станций будет делать не «Белтехосмотр», а БелНИИТ «Транстехника». Первая организация сама владеет станциями, а вторая — нет.

Если документ будет принят, «Белтехосмотр» уже не сможет аннулировать разрешения на проведение гостехосмотра.

То есть таким образом власть хочет уменьшить коррупционные риски и снизить вероятность конфликта интересов станций самого «Белтехосмотра» и других участников рынка.
 
 
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Минтранс подготовил изменения по гостехосмотру транспортных средств. Проект документа гласит, что обследование диагностических станций будет делать не...
 
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