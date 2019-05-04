«Белтехосмотр» может лишиться статуса куратора станций гостехосмотра

Если документ будет принят, «Белтехосмотр» уже не сможет аннулировать разрешения на проведение гостехосмотра.





То есть таким образом власть хочет уменьшить коррупционные риски и снизить вероятность конфликта интересов станций самого «Белтехосмотра» и других участников рынка.