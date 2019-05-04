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Часть польских депутатов не поддержали предложение президента закрепить в конституции членство в ЕС и НАТО

05.05.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько польских политиков, представляющих разные политические силы, не поддержали предложение президента Польши Анджея Дуды о закреплении в конституции членства страны в НАТО и Евросоюзе.

Об этом сообщает RMF24.

В частности, против высказался политик партии Право и справедливость Рышард Чарнецкий.

"Положение, в котором говорится о суверенитете, отношения между Польшей и ЕС - это мы можем рассмотреть, но как известно, дьявол скрывается в деталях" - заявил Чарнецкий.

Также скептически оценил идею депутат партии Гражданская платформа Анджей Галицки.

"Не имею ничего против, но трудно верить президенту, который ежедневно критикует ЕС", - заявил Галицки.

Против высказался и представитель движения Kukiz 15 Гжегож Длуги.


"Полдень президент говорил о ЕС и НАТО в конституции, позже добавил еще и ООН. У меня есть совет для президента - членство Польши в Международном Красном Кресте также ключевое и важное" - заявил Длуги.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает необходимым закрепить в конституции членство его страны в НАТО и ЕС.

 
 
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Несколько польских политиков, представляющих разные политические силы, не поддержали предложение президента Польши Анджея Дуды о закреплении в конституции...
 
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