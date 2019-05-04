|
Часть польских депутатов не поддержали предложение президента закрепить в конституции членство в ЕС и НАТО
Источник материала: Партизан
Несколько польских политиков, представляющих разные политические силы, не поддержали предложение президента Польши Анджея Дуды о закреплении в конституции членства страны в НАТО и Евросоюзе.
Об этом сообщает RMF24.
В частности, против высказался политик партии Право и справедливость Рышард Чарнецкий.
"Положение, в котором говорится о суверенитете, отношения между Польшей и ЕС - это мы можем рассмотреть, но как известно, дьявол скрывается в деталях" - заявил Чарнецкий.
Также скептически оценил идею депутат партии Гражданская платформа Анджей Галицки.
"Не имею ничего против, но трудно верить президенту, который ежедневно критикует ЕС", - заявил Галицки.
Против высказался и представитель движения Kukiz 15 Гжегож Длуги.
"Полдень президент говорил о ЕС и НАТО в конституции, позже добавил еще и ООН. У меня есть совет для президента - членство Польши в Международном Красном Кресте также ключевое и важное" - заявил Длуги.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает необходимым закрепить в конституции членство его страны в НАТО и ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть польских депутатов не поддержали предложение президента закрепить в конституции членство в ЕС и НАТО
Несколько польских политиков, представляющих разные политические силы, не поддержали предложение президента Польши Анджея Дуды о закреплении в конституции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)