Часть польских депутатов не поддержали предложение президента закрепить в конституции членство в ЕС и НАТО

Об этом сообщает RMF24.





В частности, против высказался политик партии Право и справедливость Рышард Чарнецкий.





"Положение, в котором говорится о суверенитете, отношения между Польшей и ЕС - это мы можем рассмотреть, но как известно, дьявол скрывается в деталях" - заявил Чарнецкий.





Также скептически оценил идею депутат партии Гражданская платформа Анджей Галицки.





"Не имею ничего против, но трудно верить президенту, который ежедневно критикует ЕС", - заявил Галицки.





Против высказался и представитель движения Kukiz 15 Гжегож Длуги.









"Полдень президент говорил о ЕС и НАТО в конституции, позже добавил еще и ООН. У меня есть совет для президента - членство Польши в Международном Красном Кресте также ключевое и важное" - заявил Длуги.





Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает необходимым закрепить в конституции членство его страны в НАТО и ЕС.