Турсунов — о спаде Соболенко: это как когда тебе в баре вдруг дают по морде. От неожиданности ты потеряешь равновесие

"Есть много игроков, которые очень быстро взлетают. Но взлететь — это одно, а долго держаться наверху — совсем другое. Арине сейчас нужно концентрироваться больше на процессе, а не на результате.





Люди часто судят только по результатам: вот, в прошлом году она выиграла то и это, а в этом — нет. Значит, у нее проблемы. Есть конструктивная критика, к которой полезно прислушиваться, а есть критика просто ради критики. Ей нужно научиться отличать одно от другого и фокусироваться на конструктиве. Следует понять, что иногда можно все сделать правильно и все равно не получить результат.





Это все приходит с опытом. Ей всего 20, и некоторые вещи она узнала сравнительно поздно, так что ей нужно наверстать. Никакого короткого пути нет, и невозможно сравнивать двух игроков, потому что у каждого свой путь, свой опыт.













Думаю, надо больше концентрироваться на совершенствовании игры. В минувшем сезоне она быстро разогналась, и результаты пошли легко, потому что ход был, а давления, ожиданий, усталости — нет. Все было в новинку, все интересно, ее еще мало знали.





Это как когда тебе в баре вдруг дают по морде. От неожиданности ты точно потеряешь равновесие, а если человек продолжит, то и не поднимешься. Но когда оба готовы к драке, все решает навык.





В прошлом году тренер Элизы Мертенс [Дитер Киндльманн] сказал, что она слишком резко разогналась, и не помешало бы чуть сбросить скорость. У Арины то же самое: ее рейтинг сейчас высоковат и выступает такой заявкой на высокие результаты, отвлекая внимание от деталей. Это чревато тем, что мы начинаем считать очки: сколько горит, сколько разыгрывается, когда я выиграю этот турнир или тот. Это такая легкая ловушка. В нее все попадаются. Но это тоже нужно пройти, чтобы понять, что важно и на чем на самом деле нужно концентрироваться — на учебном процессе, хоть он иногда и некомфортный.





Это проблемы роста. Я себя немного родителем ощущаю и в то же время понимаю ее, потому что сам точно так же разным вещам в свое время сопротивлялся. Развитие никогда не идет только линейно. Сейчас моя задача как тренера в том числе и проявить терпение и понимание, что иногда нужно дать ей время усвоить информацию.









На грунте у меня будто дежавю. Когда я играл, я не очень его любил — как и Арина. Но в то же время он может быть для нее очень полезен, потому что дает тебе чуть больше времени, чтобы подумать и занять по цию, решить, что делать с мячом. Грунт располагает к самообразованию. Я могу много чего говорить, но она и сама должна хотеть разобраться и понять, как на этом покрытии использовать свои сильные стороны.





Это не суперпросто и требует терпения, а она за 19 лет привыкла колотить виннерсы. Она агрессивный игрок, так что приходится перестраиваться. Но я думаю, что при должном терпении и желании учиться и не искать обходных путей у нее все получится. Нужно время и концентрация на учебном процессе, а не результате. Она хочет посадить фрукт, и чтобы он сразу был спелый. Но для этого нужно немного времени", — цитирует Турсунова пресс-служба ВТА.



