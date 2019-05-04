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Гуайдо признал провал попытки отстранения Мадуро

05.05.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть правительство президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.



Главной причиной Гуайдо назвал недостаточную поддержку со стороны армии, передет The Washington Post.

Также лидер оппозиции отметил, что готов принять военную поддержку со стороны США.

"Возможно, потому что нам нужно больше поддержки солдат, чтобы поддержать нас, чтобы поддержать конституцию. Я думаю, что переменные на данный момент очевидны", - заявил Гуайдо.

Напомним, с 29 апреля в Венесуэле возобновились столкновения активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро, и поддерживающими его силовиками.

В результате них есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди журналистов.


В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". После этого США и еще ряд стран признали его временным главой государства и усилили санкционное давление на режим Николаса Мадуро, который победил на выборах президента.

 
 
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть правительство президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
 
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