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В восточной Польше просят правительство вернуть визы «на закупы»

05.05.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С января этого года товарооборот рынка в Белостоке упал на 70 процентов. Еще один выход для поляков и белорусов - ввести малое приграничное движение.



Лидер Европейской коалиции на выборах в Европарламент, член оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Томаш Франковски (на фото слева) провел пресс-конференцию на рынке Белостока, где сообщил о том, что собрал тысячу подписей под петицией к польскому МИДу с требованием возобновить выдачу белорусам виз «на закупы».

Сбор подписей проводился в рамках предвыборной кампании кандидата в евродепутаты. Среди сторонников возвращения виз «на закупы» - большинство торговцев с рынка на Кавалерийской и депутат сейма от ГП Роберт Тышкевич (на фото в центре).

Как известно, выдача белорусам виз «на закупы» прекращена с января этого года. Их наиболее частыми соискателями становились как раз жители Брестской и Гродненской областей. Первоначально шла речь о неких технических причинах, по которым выдавать такие визы невозможно. Сейчас для въезда в Польшу приходится оформлять туристические визы с бронированием мест проживания, но и они вскоре подорожают для белорусов до 80 евро.

В конце января городской Совет Белостока принял воззвание к властям о возвращении прежней визовой практики. Среди аргументов приводился  подсчет, согласно которому, ежегодно белорусы покупали и вывозили на родину только из Подлясского воеводства товары на миллиард злотых (около 260 млн долларов), чем укрепляли экономику региона. Роберт Тышкевич передал воззвание министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу.


В апреле Франковски и Тышкевич собрали тысячу подписей под петицией, которую решено передать министру с предложением немедленно отреагировать на сигнал. В основном, подписи поставили торговцы рынка, но были также представители ресторанного, отельного, туристического бизнеса, озабоченные падением потока из-за восточной границы Польши. В связи с этим обороты торговых точек на Кавалерийской снизились на 70-80, а у кого-то - и на 90 процентов.

Как рассуждает Тышкевич, ситуация на границе нуждается в «глобальной оценке»: «Там вырастает некая стена. Подобного упадка не было больше десяти лет, и бизнес белостокских торговцев может его не пережить. Необходимы конкретные действия, и мы ожидаем их от нашего правительства».

Томаш Франковски пообещал отстаивать интересы торговли с белорусами в случае избрания в Европарламент: «Мы хотим, чтобы граница с Беларусью была открытой, а приграничная торговля - максимально широкой».

Работники рынка выступили также за то, чтобы нача действовать договор о малом приграничном движении между Польшей и Беларусью, подписанный, но не до конца ратифицированный белорусской стороной. Вернуть в повестку дня малое приграничное движение пообещал Роберт Тышкевич: «Мы должны убедить белорусскую сторону, что ввендение такого движения отвечает интересам обеих стран. Это станет огромным экономическим вливанием в экономику и Польши, и Беларуси. Будем обсуждать это в сейме на заседании комиссии по иностранным делам». Малое приграничное движение на границе Польши с Украиной действует и доказывает свою эффективность.

В то же время еще один депутат от ГП Дариуш Пионтковски высказал мнение о том, что причиной падения товарооборота в Белостоке стали проблемы с покупательной способностью белорусов и более строгими лимитами ввоза, принятыми в ЕАЭС с 1 января.

Выборы в Европарламент пройдут в Польше 26 мая.

 
 
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С января этого года товарооборот рынка в Белостоке упал на 70 процентов. Еще один выход для поляков и белорусов - ввести малое приграничное движение.
 
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