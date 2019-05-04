Источник материала: Ежедневник





В 2019 году экономические вопросы взаимоотношений с Россией стали ключевыми в повестке дня Беларуси.

Причем спектр проблемных вопросов существенно расширился, а действия России по ряду направлений принимают характер близкий к экономическим санкциям. Об этом говорится в новом квартальном экономическом обзоре, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром BEROC, сообщает Thinktanks.by .

Как отмечают авторы обзора, согласованность и синхронность действий РФ дает основания говорить о целенаправленном и системном экономическом давлении России на Беларусь.

Налоговый маневр

Во-первых, остается неразрешенной ситуация с налоговым маневром. Беларусь настаивает на компенсациях, обосновывая их заложенными в договор о ЕАЭС нормами о движении в направлении единого рынка энергоресурсов к 2025 году. Причем ратификация данного договора Беларусью была сопровождена оговоркой о недопустимости ухудшения правовых условий торговли «…в первую очередь, в отношении энергоносителей». Вопреки этой аргументации, Россия продолжает настаивать на том, что ее налоговый маневр находится вне правового поля ЕАЭС, избегая тем самым каких-либо компенсаций Беларуси. Уже в 2019 году это приводит – пока не столь значимо – к ухудшению фискальной позиции Беларуси, а также снижению рентабельности переработки нефти.

Ограничения экспорта

Во-вторых, как отмечают экономисты BEROC, в 2019 году значительно участились случаи торговых ограничений в отношении экспорта белорусской продукции в Россию, которые представляются властями этой страны как реализация норм ветеринарного и других видов административного контроля. Примечательно, что под такого рода ограничения подпадают преимущественно чувствительные для Беларуси товары – мясная, молочная и другая продовольственная продукция – возможности экспорта которой на альтернативные рынки ограничены неторговыми барьерами.

Замороженный транш

В-третьих, напоминаю авторы обзора, де-факто для Беларуси в течение полугода оказался заморожен последний транш (USD 200 млн) кредита от ЕАБР, вопреки заявлениям белорусской стороны о выполнении условий для его получения. В апреле 2019 года российский власти заявили о том, что он все же будет предоставлен. Кроме того, они высказали готовность предоставить в 2019 году новый межгосударственный кредит (USD 600 млн). Однако это вряд ли является сигналом снятия напряженности в двусторонних отношениях: де-факто указанные средства позволят лишь частично рефинансировать имеющиеся долговые обязательства Беларуси перед ЕАБР и Россией, снизив предстоящие в 2019 году чистые выплаты по ним.

Стоимостные противоречия

В-четвертых, в двусторонних отношениях обозначилась и возможная актуализация противоречий в вопросах стоимости нефтяного транзита, строительства АЭС и соответствующего кредита, а также стоимости на газ для Беларуси с 2020 года. Системный характер, которое принимает экономическое давление на Беларусь со стороны России, делает маловероятным быстрое разрешение указанных противоречий. Соответственно, фоновые условия для экономического роста в среднесрочном периоде, вероятно, ухудшаться.