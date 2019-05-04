ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядит "свежеукатанный" Кобринский мост сегодня утром и что надо знать водителям

05.05.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

К утру 5 мая 2019 года все работы по укладке чистового слоя асфальта на спусках путепровода, именуемого в народе Кобринский мост были успешно завершены.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65921.php

Как выглядит "свежеукатанный" Кобринский мост сегодня утром и что надо знать водителям

Посмотреть, как это было, можно в нашем вчерашнем фоторепортаже (много ночных фоточек).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65921.php

Как выглядит "свежеукатанный" Кобринский мост сегодня утром и что надо знать водителям

Сейчас никаких ограничений по движению нет, проезд свободный, троллейбусы двигаются как обычно, по своим привычным маршрутам.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  К утру 5 мая 2019 года все работы по укладке чистового слоя асфальта на спусках путепровода, именуемого в народе Кобринский мост были успешно завершены. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,6 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика