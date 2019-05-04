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Как выглядит "свежеукатанный" Кобринский мост сегодня утром и что надо знать водителям
05.05.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К утру 5 мая 2019 года все работы по укладке чистового слоя асфальта на спусках путепровода, именуемого в народе Кобринский мост были успешно завершены.
Посмотреть, как это было, можно в нашем вчерашнем фоторепортаже (
Сейчас никаких ограничений по движению нет, проезд свободный, троллейбусы двигаются как обычно, по своим привычным маршрутам.
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К утру 5 мая 2019 года все работы по укладке чистового слоя асфальта на спусках путепровода, именуемого в народе Кобринский мост были успешно завершены. ...
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