ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Березе

05.05.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Спасатели вытащили ребенка из горевшей квартиры в одной из пятитажек города Береза, сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье.

По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило накануне вечером.

"К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений спасателей из окон второго этажа шел дым, из окна ребенок (2009 года рождения) просил помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

Мать девочки на момент возникновения пожара пожара находилась в магазине с младшим ребенком.

В результате пожара огнем уничтожен гироскутер, поврежден пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Девочка не пострадала.

Причина пожара устанавливается.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели вытащили ребенка из горевшей квартиры в одной из пятитажек города Береза, сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье. По данным ведомства, сообщение о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хищение оружия из части в Барановичах: суд вынес приговор двум обвиняемым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика