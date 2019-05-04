10-летнюю девочку спасли на пожаре в Березе

Источник материала: Интерфакс

Спасатели вытащили ребенка из горевшей квартиры в одной из пятитажек города Береза, сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье.

По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило накануне вечером.

"К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений спасателей из окон второго этажа шел дым, из окна ребенок (2009 года рождения) просил помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

Мать девочки на момент возникновения пожара пожара находилась в магазине с младшим ребенком.

В результате пожара огнем уничтожен гироскутер, поврежден пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Девочка не пострадала.

Причина пожара устанавливается.