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10-летнюю девочку спасли на пожаре в Березе
Источник материала: Интерфакс
Спасатели вытащили ребенка из горевшей квартиры в одной из пятитажек города Береза, сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье.
По данным ведомства, сообщение о задымлении поступило накануне вечером.
"К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений спасателей из окон второго этажа шел дым, из окна ребенок (2009 года рождения) просил помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.
Мать девочки на момент возникновения пожара пожара находилась в магазине с младшим ребенком.
В результате пожара огнем уничтожен гироскутер, поврежден пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Девочка не пострадала.
Причина пожара устанавливается.
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Спасатели вытащили ребенка из горевшей квартиры в одной из пятитажек города Береза, сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье. По данным ведомства, сообщение о...
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