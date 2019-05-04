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Победа в овертайме: сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь
05.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Казахстана по
«Мы такой счет и ожидали. Это была суперигра. Мы никогда не сомневаемся в своей команде. Казахстан навсегда!», – поделилась впечатлениями болельщица сборной Казахстана Галина Пак.
Белорусы отыгрались во втором периоде: Артем Демков сократил отставание в счете. В третьем периоде Никита Феоктистов сравнял очки. 2:2. Заветных 3:2 казахстанцы добились в овертайме.
«Мы много двигались на турнире. Мы создавали много моментов. Но есть моменты с реализацией. Серьезные. Мы сегодня 42 раза бросили. Было достаточное количество, которое мы не попали в створ ворот. Здесь такой момент такой, где мы бы хотели быть лучше», – рассказал главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка.
«Матч был интересный. Он держал всех в напряжении. Была драматургия. Немного так сложилось. Мы говорили ребятам, что соперник очень хорошо начинает матч. Не дать забить первыми. Но очень подкосили эти удаления. Много приходилось играть в обороне. У соперника были возможности», – констатировал Сидоренко.
Теперь победителей ждет игра с Венгрией. Белорусы же сразятся со сборной Южной Кореи. По итогам прошедших матчей, команды Казахстана и Беларуси выходят в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Матч прошел в рамках чемпионата мира среди команд первого дивизиона. Победную шайбу для команды заработал Денис Шестаков.
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