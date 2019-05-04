Победа в овертайме: сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь со счетом 3:2. Этот матч прошел в рамках чемпионата мира среди команд первого дивизиона. За игрой наблюдала корреспондент «МИР 24» Кира Каниболодская.



Победную шайбу для команды заработал Денис Шестаков. Весь третий период казахи и белорусы шли вничью. Трибуны гудели, на табло застыло 2:2. Но хозяевам чемпионата удалось оторваться в дополнительное время.



С первого периода казахстанская команда взяла инициативу в свои руки. Нападающий Никита Михайлис поразил ворота соперника на 9 минуте. Следом шайбу забил Талгат Жайлауов. Болельщики следили за каждой передачей хоккеистов.

«Мы такой счет и ожидали. Это была суперигра. Мы никогда не сомневаемся в своей команде. Казахстан навсегда!», – поделилась впечатлениями болельщица сборной Казахстана Галина Пак.

Белорусы отыгрались во втором периоде: Артем Демков сократил отставание в счете. В третьем периоде Никита Феоктистов сравнял очки. 2:2. Заветных 3:2 казахстанцы добились в овертайме.

«Мы много двигались на турнире. Мы создавали много моментов. Но есть моменты с реализацией. Серьезные. Мы сегодня 42 раза бросили. Было достаточное количество, которое мы не попали в створ ворот. Здесь такой момент такой, где мы бы хотели быть лучше», – рассказал главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка.

Скабелка назвал игру лучшей в турнире. Его белорусский коллега Андрей Сидоренко отметил накал страстей.

«Матч был интересный. Он держал всех в напряжении. Была драматургия. Немного так сложилось. Мы говорили ребятам, что соперник очень хорошо начинает матч. Не дать забить первыми. Но очень подкосили эти удаления. Много приходилось играть в обороне. У соперника были возможности», – констатировал Сидоренко.

Теперь победителей ждет игра с Венгрией. Белорусы же сразятся со сборной Южной Кореи. По итогам прошедших матчей, команды Казахстана и Беларуси выходят в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею 2020 года.