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На пожаре в Белыничском районе спасён мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 мая примерно в полтретьего ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Красное Белыничского района.
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Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «термический ожог 1-2 степени 1% тела, артериальная гипертензия».
Огнём уничтожены кровля, перекрытие, имущество в доме и двух сараях, а также повреждены стены.
Выясняется причина загорания.
Весной 2019 года случился пожар в одной из квартир в Борисове.
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Новости Беларуси. 5 мая примерно в полтретьего ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Красное Белыничского района. По сведениям Могилёвского ОУМЧС,...
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