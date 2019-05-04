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На пожаре в Белыничском районе спасён мужчина

05.05.2019 11:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 мая примерно в полтретьего ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Красное Белыничского района.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пострадал 47-летний хозяин. Мужчина проживает один, не работает.  

Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «термический ожог 1-2 степени 1% тела, артериальная гипертензия».  

Огнём уничтожены кровля, перекрытие, имущество в доме и двух сараях, а также повреждены стены.  

Выясняется причина загорания.  

Весной 2019 года случился пожар в одной из квартир в Борисове.  

Владелец жилплощади не смог самостоятельно погасить пламя – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 5 мая примерно в полтретьего ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Красное Белыничского района.   По сведениям Могилёвского ОУМЧС,...
 
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