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Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

05.05.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето уже не за горами, а значит наступает пора выездов за город для отдыха и приготовления еды на кострах. Армянский повар Сергей Мартиросян поделился секретом, как сделать вкусный шашлык.  

«Шашлык начал готовить, можно сказать, когда начал ходить. У нас в Армении так принято. Если мужиком родился – так иди к костру», – со смехом рассказал Сергей.  

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

По словам повара, к каждому мясу нужно подобрать свою температуру приготовления. Например, для свинины подойдёт умеренный жар.  

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

Нарезать мясо Мартиросян рекомендует кусками по 50 грамм. На полтора килограмма шашлыка достаточно небольшой горсти соли и щепотки чёрного перца. Повар поясняет, что острота должна быть приятной.  

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

Просто и вкусно. Пять рецептов блюд из трёх ингредиентов  

Далее мясо посыпается паприкой – её тоже много не нужно, она должна лишь придать красивый цвет. Потом для аромата добавляется базилик. Последней специей идёт цитрон, это армянская трава, которая в Беларуси не растёт. Иногда говорят, что цитрон можно заменить тархуном, но Сергей не рекомендует этого делать.  

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

Затем мясо смешивается с луком и заливается подсолнечным маслом. На полтора килограмма мяса достаточно 50 мл масла. Можно добавить немного воды, чтобы шашлык лучше пропитался приправами.  

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

Мясо следует нанизывать на шампур надёжно. Повар поясняет, что висящее на шампуре мясо быстрее не жарится. Также между кусками шашлыка нужно оставлять пространство, иначе прилегающие части останутся сырыми.  

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара

На приготовление свинины потребуется 15-20 минут, баранину придётся держать над углями в 2-3 раза дольше. Что касается специй, для куриного шашлыка подойдут кориандр, укроп, петрушка, корица, имбирь, тмин. Для баранины – розмарин, чабрец и орегано.  

Видеоруководство по приготовлению шашлыка от Сергея Мартиросяна можно посмотреть здесь.  
 
 
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Лето уже не за горами, а значит наступает пора выездов за город для отдыха и приготовления еды на кострах. Армянский повар Сергей Мартиросян поделился секретом, как...
 
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