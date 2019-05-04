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10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 мая около шести вечера в Берёзе произошёл пожар в пятиэтажке.
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Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через окно. 10-летняя девочка была на кухне, ребёнка вывели наружу по автолестнице. Несовершеннолетнюю доставили в больницу и осмотрели, госпитализация не потребовалась.
41-летняя мама девочки в момент пожара находилась в магазине с младшим ребёнком.
Пожар был потушен. Огнём уничтожен гироскутер, повреждён пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Выясняется причина загорания.
Весной 2019 года горел жилой дом в Червене.
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Новости Беларуси. 4 мая около шести вечера в Берёзе произошёл пожар в пятиэтажке. По сведениям Брестского ОУМЧС, шедший из горевшей квартиры дым обнаружил сосед...
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