ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе

05.05.2019 09:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 мая около шести вечера в Берёзе произошёл пожар в пятиэтажке.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, шедший из горевшей квартиры дым обнаружил сосед сверху. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на втором этаже ребёнок звал на помощь.  

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе
Фото: Брестское ОУМЧС  

Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через окно. 10-летняя девочка была на кухне, ребёнка вывели наружу по автолестнице. Несовершеннолетнюю доставили в больницу и осмотрели, госпитализация не потребовалась.  

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе
Фото: Брестское ОУМЧС  

41-летняя мама девочки в момент пожара находилась в магазине с младшим ребёнком.  

Пожар был потушен. Огнём уничтожен гироскутер, повреждён пол на площади 0,5 кв.м, закопчены стены и потолок в квартире. Выясняется причина загорания.  

10-летнюю девочку спасли на пожаре в Берёзе
Фото: Брестское ОУМЧС  

Весной 2019 года горел жилой дом в Червене. 

Пострадал мужчина – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 мая около шести вечера в Берёзе произошёл пожар в пятиэтажке.   По сведениям Брестского ОУМЧС, шедший из горевшей квартиры дым обнаружил сосед...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили в Якутии хорошо сохранившиеся останки существ, населявших Землю более полумиллиарда лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика