Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,6 млрд

За апрель 2019 года ЗВР выросли на 322,7 млн долларов (4,5%) после роста в марте 2019 года на 150,5 млн (2,1%).
В апреле 2019 года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в инвалюте на сумму порядка 220 млн.
ЗВР росли благодаря покупке валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступлению инвалюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступлению средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.