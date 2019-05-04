Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,6 млрд

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За апрель 2019 года ЗВР выросли на 322,7 млн долларов (4,5%) после роста в марте 2019 года на 150,5 млн (2,1%).

В апреле 2019 года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в инвалюте на сумму порядка 220 млн.