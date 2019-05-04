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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,6 млрд

05.05.2019 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до ,6 млрд
Фото из открытых источников

За апрель 2019 года ЗВР выросли на 322,7 млн долларов (4,5%) после роста в марте 2019 года на 150,5 млн (2,1%).

В апреле 2019 года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в инвалюте на сумму порядка 220 млн.

ЗВР росли благодаря покупке валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступлению инвалюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступлению средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до ,6 млрд
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Теги: Курсы валют
 
 
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Данные о состоянии международных резервных активов Республики Беларусь на 1 мая 2019 года представил Нацбанк.
 
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