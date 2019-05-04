«Я взял деньги - и пошел к коммунальникам». В Бобруйске люди скинулись на дорогу

Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад Александр Мурашкевич купил старый дом на улице Репина в Бобруйске и занялся его перестройкой. Попутно столкнулся с проблемой подъездных путей: песчаная дорога возле дома после каждого дождя превращается в непроходимое болото. Полтора года назад мужчина задался целью привести улицу в порядок — и отправился обивать пороги различных служб. Уже летом на участке улицы Репина протяженностью 97 м должен появиться асфальт. Половину средств на дорогу собрали местные жители, оставшиеся деньги обещает выделить город. Правда, к юридической стороне такого соглашения у коммунальников есть вопросы: до этого бобруйчане никогда не пробовали за свои деньги строить дороги.





История началась с того, что однажды Александр Мурашкевич просто не смог выехать из двора: его машина застряла в грязи из-за того, что коммунальные службы в очередной раз выполнили подсыпку улицы.

— За те несколько лет, что я привожу в порядок дом, дорога стала выше примерно на 15 см. Теперь вся вода стекает ко мне во двор, — говорит мужчина.





После того как его машина забуксовала в воротах, Александр Мурашкевич обратился к бобруйским дорожникам. Приехала одна комиссия, потом другая. Бобруйчанам предложили решить проблему затопления подворий за счет бортиков из гравия и очередной подсыпки, но эта мера, как считает Александр, была бы временной. В итоге инициативная группа из числа жителей улицы постановила: на Репина нужно добротное дорожное покрытие. Написали властям.

— Нас попросили обосновать это требование. Дело в том, что по бокам улицы нельзя прокладывать ливневку, которая бы решила вопрос с затоплением. Здесь проходят коммуникации — газ, водопровод, телефонная линия. Так что копать никто не даст. Один выход — сделать покрытие. Улица у нас идет под уклон, поэтому вода по ней будет стекать в сторону Орджоникидзе, а там уже есть ливневка. В общем, доводы оказались убедительными.





Частная застройка в районе улицы Репина появилась в 50-х годах прошлого века: бобруйчанам выделялись участки под жилые дома на окраине города. С тех пор город разросся — и частные подворья со всех сторон оказались окружены многоэтажками. Но на десятке улиц между двумя крупными магистралями — Минской и Гоголя — асфальт так и не появился. Александр говорит, что грязь весной и замерзшие колдобины зимой людей уже просто достали. Чтобы ускорить процесс благоустройства, жители улицы Репина решили его профинансировать самостоятельно.

— В итоге собрать деньги согласились восемь человек. Пока шли переговоры, один из них умер. Всемером мы собрали 5 тысяч рублей — и я опять пошел к коммунальникам, — вспоминает Александр.





Инициатива нашла у чиновников поддержку: жителям улицы Репина даже предоставили три варианта сметы на выполнение работ, предложив на выбор покрытие из щебня, плитки и асфальта.

— Мы выбрали асфальт, но ситуация приняла неожиданный оборот. Оказалось, что дорожное предприятие просто не может взять у нас деньги на дорогу, так как это незаконно. Тогда я пошел на прием к мэру.

Сегодня, по словам Александра Мурашкевича, все формальности улажены.

— Договор мы еще не подписали, но предварительные расчеты сделаны. За наши деньги будут установлены бордюры и закуплен бетон. А дорогу будет асфальтировать город за счет бюджетных средств.





Правда, благоустроить планируется не всю улицу, а лишь ее часть, до ближайшего перекрестка: там пройдет граница между асфальтом и песком.

— На днях замеряли — заасфальтировано будет 97 метров. Дальше дорога ровная, там дворы вода не заливает, вот люди и отказались деньги собирать.

Директор бобруйского дорожного предприятия Юрий Горбаков подтвердил, что стороны пришли к соглашению, однако как это называть юридически — не совсем понятно: о «долевом строительстве» речи не идет, ведь такого понятия при благоустройстве улиц, которые находятся в коммунальной собственности, не существует.

— Будет заключен договор о том, что за деньги горожан закупаются 200 погонных метров бордюра и 8 тонн цемента. Деньги на укладку асфальта — еще 5 тысяч рублей — выделяет город.

Правда, у Юрия Горбакова есть сомнения по поводу юридической стороны вопроса. Чиновник говорит, что первая же проверка может вскрыть нарушения, ведь законодательством финансовое участие рядовых граждан в строительстве дорог не предусмотрено. Но — есть распоряжение городских властей решить вопрос в кратчайшие сроки. Дорожник признает: благоустроить улицу Репина можно было бы целиком за счет бюджета, но сейчас в бюджете нет такой статьи расходов, нет проектно-сметной документации. И район между Минской и Гоголя — далеко не единственный, где сегодня нет качественного дорожного покрытия. Но — местные были настойчивы и добились своего.

— Да, я с самого начала всем чиновникам говорил, что не хочу выносить сор из избы, этот вопрос нужно решать на уровне города. Но и пообещал, что, если мы не сможем найти приемлемый вариант, то возьму весь этот мусор (Александр Мурашкевич демонстрирует переписку с чиновниками за полтора года) и отправлю в Администрацию президента.





Далеко не все жители улицы Репина согласны финансировать укладку асфальта. Пенсионер Федор Акулич не против нормальной дороги, но из своего кармана платить за нее не готов.

— Я сорок лет проработал на кожкомбинате, исправно платил налоги. Куда пошли эти деньги? Неужели за все эти годы нам нельзя было здесь асфальт уложить?





Мужчина признается, что для него сегодня и 30 рублей — существенная сумма, а здесь речь идет о нескольких сотнях.

— Лишней копейки у меня нет.

К инициативе соседей пенсионер относится скептически. Говорит, что дело это пустое, хоть и хорошее.

— Полвека тут не было дороги, и я не думаю, что сейчас появится. Если соседу удастся это сделать, то я ему памятник прямо здесь поставлю, — обещает мужчина.





Александр Мурашкевич, в свою очередь, убежден, что все зависит от самих людей. Он еще застал советские времена, когда соседи всем домом собирались и приводили двор в порядок, не дожидаясь, когда за них это сделает государство.

— Сейчас люди изменились. Считают, что им все должны. Но сидеть и ныть — это не вариант. Мы ведь не бедствуем, хотя лично у меня лишних денег нет: нужно дом ремонтировать, крышу перекрывать. Но ведь это же себе, на улицу, чтобы грязь не месить и жить по-человечески. От нас не убудет.