ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я взял деньги - и пошел к коммунальникам». В Бобруйске люди скинулись на дорогу

05.05.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад Александр Мурашкевич купил старый дом на улице Репина в Бобруйске и занялся его перестройкой. Попутно столкнулся с проблемой подъездных путей: песчаная дорога возле дома после каждого дождя превращается в непроходимое болото. Полтора года назад мужчина задался целью привести улицу в порядок — и отправился обивать пороги различных служб. Уже летом на участке улицы Репина протяженностью 97 м должен появиться асфальт. Половину средств на дорогу собрали местные жители, оставшиеся деньги обещает выделить город. Правда, к юридической стороне такого соглашения у коммунальников есть вопросы: до этого бобруйчане никогда не пробовали за свои деньги строить дороги.


История началась с того, что однажды Александр Мурашкевич просто не смог выехать из двора: его машина застряла в грязи из-за того, что коммунальные службы в очередной раз выполнили подсыпку улицы.

— За те несколько лет, что я привожу в порядок дом, дорога стала выше примерно на 15 см. Теперь вся вода стекает ко мне во двор, — говорит мужчина.


После того как его машина забуксовала в воротах, Александр Мурашкевич обратился к бобруйским дорожникам. Приехала одна комиссия, потом другая. Бобруйчанам предложили решить проблему затопления подворий за счет бортиков из гравия и очередной подсыпки, но эта мера, как считает Александр, была бы временной. В итоге инициативная группа из числа жителей улицы постановила: на Репина нужно добротное дорожное покрытие. Написали властям.

— Нас попросили обосновать это требование. Дело в том, что по бокам улицы нельзя прокладывать ливневку, которая бы решила вопрос с затоплением. Здесь проходят коммуникации — газ, водопровод, телефонная линия. Так что копать никто не даст. Один выход — сделать покрытие. Улица у нас идет под уклон, поэтому вода по ней будет стекать в сторону Орджоникидзе, а там уже есть ливневка. В общем, доводы оказались убедительными.


Частная застройка в районе улицы Репина появилась в 50-х годах прошлого века: бобруйчанам выделялись участки под жилые дома на окраине города. С тех пор город разросся — и частные подворья со всех сторон оказались окружены многоэтажками. Но на десятке улиц между двумя крупными магистралями — Минской и Гоголя — асфальт так и не появился. Александр говорит, что грязь весной и замерзшие колдобины зимой людей уже просто достали. Чтобы ускорить процесс благоустройства, жители улицы Репина решили его профинансировать самостоятельно.

— В итоге собрать деньги согласились восемь человек. Пока шли переговоры, один из них умер. Всемером мы собрали 5 тысяч рублей — и я опять пошел к коммунальникам, — вспоминает Александр.


Инициатива нашла у чиновников поддержку: жителям улицы Репина даже предоставили три варианта сметы на выполнение работ, предложив на выбор покрытие из щебня, плитки и асфальта.

— Мы выбрали асфальт, но ситуация приняла неожиданный оборот. Оказалось, что дорожное предприятие просто не может взять у нас деньги на дорогу, так как это незаконно. Тогда я пошел на прием к мэру.

Сегодня, по словам Александра Мурашкевича, все формальности улажены.

— Договор мы еще не подписали, но предварительные расчеты сделаны. За наши деньги будут установлены бордюры и закуплен бетон. А дорогу будет асфальтировать город за счет бюджетных средств.


Правда, благоустроить планируется не всю улицу, а лишь ее часть, до ближайшего перекрестка: там пройдет граница между асфальтом и песком.

— На днях замеряли — заасфальтировано будет 97 метров. Дальше дорога ровная, там дворы вода не заливает, вот люди и отказались деньги собирать.

Директор бобруйского дорожного предприятия Юрий Горбаков подтвердил, что стороны пришли к соглашению, однако как это называть юридически — не совсем понятно: о «долевом строительстве» речи не идет, ведь такого понятия при благоустройстве улиц, которые находятся в коммунальной собственности, не существует.

— Будет заключен договор о том, что за деньги горожан закупаются 200 погонных метров бордюра и 8 тонн цемента. Деньги на укладку асфальта — еще 5 тысяч рублей — выделяет город.

Правда, у Юрия Горбакова есть сомнения по поводу юридической стороны вопроса. Чиновник говорит, что первая же проверка может вскрыть нарушения, ведь законодательством финансовое участие рядовых граждан в строительстве дорог не предусмотрено. Но — есть распоряжение городских властей решить вопрос в кратчайшие сроки. Дорожник признает: благоустроить улицу Репина можно было бы целиком за счет бюджета, но сейчас в бюджете нет такой статьи расходов, нет проектно-сметной документации. И район между Минской и Гоголя — далеко не единственный, где сегодня нет качественного дорожного покрытия. Но — местные были настойчивы и добились своего.

— Да, я с самого начала всем чиновникам говорил, что не хочу выносить сор из избы, этот вопрос нужно решать на уровне города. Но и пообещал, что, если мы не сможем найти приемлемый вариант, то возьму весь этот мусор (Александр Мурашкевич демонстрирует переписку с чиновниками за полтора года) и отправлю в Администрацию президента.


Далеко не все жители улицы Репина согласны финансировать укладку асфальта. Пенсионер Федор Акулич не против нормальной дороги, но из своего кармана платить за нее не готов.

— Я сорок лет проработал на кожкомбинате, исправно платил налоги. Куда пошли эти деньги? Неужели за все эти годы нам нельзя было здесь асфальт уложить?


Мужчина признается, что для него сегодня и 30 рублей — существенная сумма, а здесь речь идет о нескольких сотнях.

— Лишней копейки у меня нет.

К инициативе соседей пенсионер относится скептически. Говорит, что дело это пустое, хоть и хорошее.

— Полвека тут не было дороги, и я не думаю, что сейчас появится. Если соседу удастся это сделать, то я ему памятник прямо здесь поставлю, — обещает мужчина.


Александр Мурашкевич, в свою очередь, убежден, что все зависит от самих людей. Он еще застал советские времена, когда соседи всем домом собирались и приводили двор в порядок, не дожидаясь, когда за них это сделает государство.

— Сейчас люди изменились. Считают, что им все должны. Но сидеть и ныть — это не вариант. Мы ведь не бедствуем, хотя лично у меня лишних денег нет: нужно дом ремонтировать, крышу перекрывать. Но ведь это же себе, на улицу, чтобы грязь не месить и жить по-человечески. От нас не убудет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновник говорит, что первая же проверка может вскрыть нарушения, ведь законодательством финансовое участие рядовых граждан в строительстве дорог не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика