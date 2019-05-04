ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

05.05.2019 11:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа для того, чтобы перегруппировать войска вокруг сектора и усилить их танками, артиллерией и пехотными силами", - заявил премьер перед началом заседания кабинета министров.

Как сообщалось, командование армии обороны Израиля уже начало переброску к границе с сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе, сообщил официальный представитель армии.

Он отметил, что это делается, чтобы "располагать достаточными силами на случай необходимости".

Другой представитель армейского командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.

В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад".

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подборка необычных товаров на китайских интернет-магазинах. А вы бы такое купили?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртка джинсовая на меху мужская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика