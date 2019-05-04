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Британский министр обороны лишился поста из-за высказываний о болезни премьера - СМИ

05.05.2019 11:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон был смещен со своего поста из-за того, что в частных беседах говорил о неспособности премьер-министр Терезы Мэй руководить кабинетом в связи с болезнью, сообщила газета The Times.

"Гэвин Уильямсон был уволен с поста министра обороны после того, как Тереза Мэй узнала, что тот в частных беседах критиковал ее, заявляя, что из-за диабета она не в состоянии быть премьер-министром", - говорится в публикации.

Информация о высказываниях отставного министра была доведена до премьера ее сторонниками в партии, которые посчитали, что такие заявления члена кабинета в отношении главы правительства недопустимы.

Г.Уильямсон, пишет газета, отрицает, что когда-либо обсуждал состояние здоровья Т.Мэй.

Ранее сообщалось, что причиной увольнения Г.Уильямсона послужило то, что он разгласил секретную информацию о возможном участии китайской компании Huawei в налаживании в Великобритании систем связи в формате G5. Вашингтон обвиняет Huawei в кибершпионаже.

 

 
 
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Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон был смещен со своего поста из-за того, что в частных беседах говорил о неспособности премьер-министр...
 
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