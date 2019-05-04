Национальные СМИ играют огромную роль в защите интересов белорусского общества - Карлюкевич

Источник материала: Интерфакс

Министр информации Александр Карлюкевич поздравил работников СМИ с профессиональными праздниками, сообщили в ведомстве в воскресенье.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональными праздниками – Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи. Эти дни объединяют всех тех, кто своим трудом обеспечивает единое информационное пространство страны. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без свежих выпусков новостей, будь то на страницах газет и журналов, в теле- и радиоэфире, сети Интернет", - говорится в поздравлении А.Карлюкевича.

По его словам, "благодаря каждодневному труду журналистов, работников сферы СМИ общество имеет возможность получать оперативную, актуальную и востребованную информацию обо всех важнейших событиях, происходящих в стране и за рубежом".

"Значимость вашей работы определяется не только способностью донести до аудитории объективную информацию, но и той огромной ролью, которую вы играете в создании национального информационного пространства, в защите интересов белорусского общества", - сказал А.Карлюкевич.