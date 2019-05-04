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Литва после победы над корейцами пропустила 9 шайб в последнем матче ЧМ в Нур-Султане и выбыла в дивизион IB

05.05.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты сборной Литвы после сенсационной победы над Южной Кореей пропустили 9 безответных шайб от Словении в заключительном матче чемпионата мира в дивизионе IA в Нур-Султане. Это поражение отправило литовцев в дивизион рангом ниже.


Фото: iihf.com

Литва — Словения — 0:9 (0:2, 0:4, 0:3).

Броски: 31−35.

Штраф: 10−18.

Шайбы у словенцев забрасывали Роберт Саболич, Ян Дрозг (трижды), Анже Копитар, Тажей Чимжар, Бостьян Голичич, Кен Ограньешек, Александр Маговац.

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард Ян Дрозг, набравший 4 (3+1) очка.

Таким образом, Литва не смогла удержаться в дивизионе IA и на следующий год будет понижена в ранге.

Венгры вне зависимости от заключительного матча благодаря победе в очной дуэли с литовцами сохранили прописку в дивизионе IA.

Сегодня чемпионат мира в Нур-Султане завершится матчами Беларусь — Южная Корея (начало в 13.00 по минскому времени) и Казахстан — Венгрия (16.30).

По их итогам определятся победитель турнира и окончательное распределение мест.

Напомним, что 4 мая Казахстан и Беларусь досрочно обеспечили себе путевки в элитный дивизион.

 
 
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Хоккеисты сборной Литвы пропустили 9 безответных шайб от Словении в заключительном матче чемпионата мира в дивизионе IA в Нур-Султане.
 
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