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Литва после победы над корейцами пропустила 9 шайб в последнем матче ЧМ в Нур-Султане и выбыла в дивизион IB
Источник материала: Tut.by
Хоккеисты сборной Литвы после
Литва — Словения — 0:9 (0:2, 0:4, 0:3).
Броски: 31−35.
Штраф: 10−18.
Шайбы у словенцев забрасывали Роберт Саболич, Ян Дрозг (трижды), Анже Копитар, Тажей Чимжар, Бостьян Голичич, Кен Ограньешек, Александр Маговац.
Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард Ян Дрозг, набравший 4 (3+1) очка.
Таким образом, Литва не смогла удержаться в дивизионе IA и на следующий год будет понижена в ранге.
Венгры вне зависимости от заключительного матча благодаря победе в очной дуэли с литовцами сохранили прописку в дивизионе IA.
Сегодня чемпионат мира в Нур-Султане завершится матчами Беларусь — Южная Корея (начало в 13.00 по минскому времени) и Казахстан — Венгрия (16.30).
По их итогам определятся победитель турнира и окончательное распределение мест.
Напомним, что 4 мая Казахстан и Беларусь
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Литва после победы над корейцами пропустила 9 шайб в последнем матче ЧМ в Нур-Султане и выбыла в дивизион IB
Хоккеисты сборной Литвы пропустили 9 безответных шайб от Словении в заключительном матче чемпионата мира в дивизионе IA в Нур-Султане.
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