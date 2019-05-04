Торговцы Белостока просят вернуть визы «на закупы» для белорусов

Польский политик, лидер Европейской коалиции на выборах в Европарламент, член партии «Гражданская платформа» Томаш Франковски провел пресс-конференцию на рынке Белостока, где сообщил о том, что собрал тысячу подписей под петицией к польскому МИДу с требованием возобновить выдачу белорусам виз «на закупы».





«Вечерний Брест» . Сбор подписей проводился в рамках предвыборной кампании кандидата в евродепутаты. Среди сторонников возвращения виз «на закупы» - большинство торговцев с рынка на Кавалерийской и депутат Сейма Роберт Тышкевич, сообщает





Как известно, выдача белорусам виз «на закупы» прекращена с января этого года. Их наиболее частыми соискателями становились как раз жители Брестской и Гродненской областей. Первоначально шла речь о неких технических причинах, по которым выдавать такие визы невозможно. Сейчас для въезда в Польшу приходится оформлять туристические визы с бронированием мест проживания, но и они вскоре подорожают для белорусов до 80 евро.





В конце января городской Совет Белостока принял воззвание к властям о возвращении прежней визовой практики. Среди аргументов приводился подсчет, согласно которому, ежегодно белорусы покупали и вывозили на родину только из Подлясского воеводства товары на миллиард злотых (около 260 млн долларов), чем укрепляли экономику региона. Роберт Тышкевич передал воззвание министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу.





В апреле Франковски и Тышкевич собрали тысячу подписей под петицией, которую решено передать министру с предложением немедленно отреагировать на сигнал. В основном, подписи поставили торговцы рынка, но были также представители ресторанного, отельного, туристического бизнеса, озабоченные падением потока из-за восточной границы Польши. В связи с этим обороты торговых точек на Кавалерийской снизились на 70-80, а у кого-то - и на 90 процентов.









Как рассуждает Тышкевич, ситуация на границе нуждается в «глобальной оценке»: «Там вырастает некая стена. Подобного упадка не было больше десяти лет, и бизнес белостокских торговцев может его не пережить. Необходимы конкретные действия, и мы ожидаем их от нашего правительства».





Томаш Франковски пообещал отстаивать интересы торговли с белорусами в случае избрания в Европарламент: «Мы хотим, чтобы граница с Беларусью была открытой, а приграничная торговля - максимально широкой».





Работники рынка выступили также за то, чтобы начал действовать договор о малом приграничном движении между Польшей и Беларусью, подписанный, но не до конца ратифицированный белорусской стороной. Вернуть в повестку дня малое приграничное движение пообещал Роберт Тышкевич: «Мы должны убедить белорусскую сторону, что введение такого движения отвечает интересам обеих стран. Это станет огромным экономическим вливанием в экономику и Польши, и Беларуси. Будем обсуждать это в сейме на заседании комиссии по иностранным делам». Малое приграничное движение на границе Польши с Украиной действует и доказывает свою эффективность.





В то же время еще один депутат Дариуш Пионтковский высказал мнение о том, что причиной падения товарооборота в Белостоке стали проблемы с покупательной способностью белорусов и более строгими лимитами ввоза, принятыми в ЕАЭС с 1 января.