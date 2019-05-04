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Аккумуляторный завод под Брестом нелегально работает по ночам?

05.05.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во второй половине апреля на аккумуляторном заводе работала комиссия по приемке, но 30 апреля акта на запуск производства так и не подписали.

Несколько ночей подряд в мае на заводе горел свет и был слышен шум работающего оборудования. Поздним вечером 2 мая представители инициативной группы обнаружили шум на участке свинцовой ленты. Примерно через 40 минут, когда к заводу съехались люди, гул прекратился, передает "Белсат".

— Ночной рейд по выявлению несанкционированного запуска завода принес свои плоды. Глава природоохранной инспекции города и района уже сегодня на объекте. Власти сказали, что активисты перепутали данный шум с ревом моторов самолета или с машиной для мытья пола, – написали противники запуска аккумуляторного завода в социальных сетях.


Напомним, что аккумуляторный завод не смог получить разрешение на работу уже во второй раз – в феврале комиссия по приемке предприятия также не подписала акт на его официальный запуск. Но, не смотря на это, в апреле завод выпустил первую партию продукции.

Компания «iPower» начала строительство аккумуляторного завода в конце 2017 года. Подрядчиком выступает китайская корпорация. Официальная экологическая экспертиза утверждает, что воздействие предприятия на окружающую среду будет незначительным, но местные жители выступают против проекта. Брестчане собрали более 37 тысяч подписей против строительства завода и направили их в Администрацию президента. Каждое воскресенье жители Бреста выходят на акции протеста в центре города.



 
Теги: Брест
 
 
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Во второй половине апреля на аккумуляторном заводе работала комиссия по приемке, но 30 апреля акта на запуск производства так и не подписали.
 
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