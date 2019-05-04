Венедиктов: Втюрин курировал личную безопасность Коли Лукашенко





Алексей Венедиктов. Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс / ТАСС





"Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в программе "Будем наблюдать", которая вышла в эфир 4 мая. Он также прокомментировал замену посла России в Беларуси и дал характеристику новому главе диппредставительства РФ в Такое мнение высказал главный редактор радиостанцииАлексей Венедиктов в программе "Будем наблюдать", которая вышла в эфир 4 мая. Он также прокомментировал замену посла России в Беларуси и дал характеристику новому главе диппредставительства РФ в Минске Дмитрию Мезинцеву.





- Что изменится с назначением Дмитрия Мезенцева послом в Беларуси?





― Стилистика изменится. На самом деле задачи не меняются. Они определены были еще несколько лет назад. По эвфемизмам Дмитрия Медведева, это глубокие интеграционные процессы. Углубление оных. С политической точки зрения, это сближение России и Беларуси. В целях превращения в единое экономическое и политическое пространство. Я не буду говорить государство. Мало ли какие экзотические формы все сейчас принимает в современном мире. Но очевидно, что единое политическое пространство. И административное. Тут я бы подчеркнул. Поэтому изменится стилистика. Дмитрий Мезенцев, имеется в виду новый посол в Минске, – человек очень осторожный. Внимательный. Дипломатичный. Но цели, которые ему ставил и ставит Владимир Путин – ничем не отличаются от тех целей, которые были поставлены его предшественнику Михаилу Бабичу. Это интеграция России и Беларуси.













― Давай про Беларусь поговорим дальше. Есть несколько интересных историй. История Втюрина.





― Кто такой Андрей Втюрин, который был арестован в конце апреля. Это человек, чтобы вы поняли. Это белорусский Золотов. Или Коржаков. Это так называемый личник президента довольно долгое время. Соответственно лет 7 он был главой службы безопасности президента Лукашенко. С 2007 по 2014-й год, если мне не изменяет память. Сам он с самого начала президентства президента Лукашенко был в его личной охране. Был личником, телохранителем. Дорос до начальника службы безопасности, курировал безопасность его сына Коли, который практически вырос у него на руках. То есть близкий-близкий человек. Затем с точки зрения армейской пошел на повышение, зам. секретаря Совета Безопасности. Чтобы вы понимали, Совет Безопасности республики Беларусь это приблизительно то же самое, что Совет Безопасности республики Казахстан, которую сейчас возглавляет Назарбаев. Туда входят, прежде всего, все силовые руководители всех силовых органов Беларуси. Это такое политбюро мощное. Рядом с ним правительство ничто. Поэтому зам. госсекретаря, там называется госсекретарь, сейчас госсекретарь должен был уйти, республики Беларусь, он в конце 2018 года должен был уйти на другую должность. Генерального секретаря ОДКБ. И для Андрея Втюрина открывалась вот эта должность. Он должен был стать Николаем Патрушевым. То есть из Золотова он должен был стать Патрушевым. И вот он арестован был где-то 22 апреля. Ему вменяется получение взятки от некого российского коммерсанта, который тоже задержан и который признал свою вину. И Втюрин признал свою вину. Размер взятки – 148 тысяч 600 долларов. Я подумал, почему так не кругленько. А потом понял, что было 150 тысяч долларов, 10% кому-то они должны были. Вернее один процент кому-то налоги. Видимо, кто-то взял. Он арестован. Он сознался. Ему это вменяют. Но на самом деле совершенно очевидно мне, почему Путин принял решение отстранить забрать посла Бабича. Андрей Втюрин был визави посла Бабича. Вполне законно, будучи зам. госсекретаря Совета Безопасности он имел связи с российским послом и, видимо, чего-то такое говорили, что было положено на стол президенту Беларуси, которое он и предъявил Путину. И, безусловно, мы уровень золотова представляем, с маленькой буквы золотова. То есть, понимаем, какие у него могут быть связи, влияния и идут разные слухи от заговора против Лукашенко до заговора реально сейчас. Или до перехвата на выборах, выборы же президента скоро в Беларуси, поста. Но в любом случае понятно, что такой демонстративный арест Втюрина это в первую очередь его связи с РФ. Вообще он родом из Пензы, тут у нас все заканчивал. В общем, ему, наверное, формально этого пришивать не будут, потому что это позор, когда глава безопасности и в Совбезе он чего-то там делал и передавал какую-то информацию. Или обсуждал какие-то планы стратегические. И тактические. Но это демонстрация, безусловно, перед РФ, что мы все знаем, мы вас слушаем. И вот Бабича вы забрали, а этого мы арестовали. Это история еще демонстративная. Как тут объясняют белорусские собеседники, если всех брать за взятки, так никто и не останется.









― Надо внимательно смотреть, кого именно берут.





― Да. Господин Втюрин…





― А в чем наглядность этой истории?





― Что человек, крайне близкий, лично близкий президенту Лукашенко. Не спасет, если вы будете с Россией якшаться. Так откровенно. Сложность отношений между Россией и Беларусью, между элитой России и Беларуси, между президентами России и Беларуси, она совершенно очевидна. И белорусская элита должна определяться. Одновременно с этим он не один задержан. Задержан генеральный директор Белтелекома Сергей Сиводедов. Тоже за взятку. Но уже в 15 тысяч евро. Якобы он взял взятку от какой-то российской коммерческой структуры. Для поставки оборудования. Надо понимать, что Белтелеком практически является монополистом и довольно продвинутым в системе связи. И мои белорусские собеседники предполагают, что все-таки это связано с тем, что он за взятки впускал российские компании, которые связаны с российскими правоохранительными органами внутрь. То есть контролировать Интернет. А надо сказать, что в Беларуси Лукашенко, как это ни звучит, может быть, странно, потому что у нас тут принято называть его необразованным, колхозником и так далее, он весьма поощряет айти-компании и на территории Беларуси находятся многие айти-компании, филиалы западных айти-компаний. Из белорусских программистов. И российские программисты в том числе едут в Беларусь. Работать. Там больше в этом смысле свободы. По месту жительства Сиводедова был проведен обыск. Нашли 470 тысяч долларов США. То есть это взятка не в 15 тысяч евро, арестован он и еще трое его сотрудников. И российский гражданин. Которого мы пока не знаем. Обозначенный буквой К. Я думаю, что мы скоро узнаем, кто это. И он такой в общем, отвечающий за безопасность, Интернет. Айти-безопасность в стране. Генеральный директор Белтелекома. Он давно там работал от инженера до зам. гендиректора. С 2014 года – гендиректор. То есть человек, который отвечает за безопасность, за «фейк ньюс» и так далее. Электронный такой. Одновременно такой их Белкомнадзор. Я бы сказал. Поэтому мы видим демонстрации, потому что иногда, когда нужно кого-то арестовать, человек исчезает в Беларуси и это все. А здесь шум-гам, тарарам, белорусские спецслужбы уже на протяжении 4-х дней сливают это в российские медиа через анонимные Telegram-каналы. Но как только это подтвердило КГБ Белоруссии, уже пресса начала, понимали, что это сливы. Понятно, что это тоже какая-то война. И понятно, что у белорусской элиты тоже некий раздрай, они не очень понимают, как дальше. Тоже транзит...



