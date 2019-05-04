Музей ГУЛАГа выпустил комикс «ВЫ-ЖИВШИЕ» о жертвах массовых репрессий в СССР

esquire.ru Московский музей ГУЛАГа совместно с креативным агентством BBDO Moscow выпустили графическую новеллу «ВЫ-ЖИВШИЕ», которая в формате комикса рассказывает истории репрессированных в советское время людей и их родственников, пишет





По задумке авторов, личные истории дают понять, что происходило во времена массовых репрессий, намного лучше, чем сухая статистика или сухие исторические тексты. Параллельно в музее экспонируется выставка «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны», которая тоже говорит о системе трудовых лагерей в СССР (по сути, они были концлагерями) через воспоминания участников тех трагических событий.





ссылке . Публикуем одну из историй, вошедших в комикс. Полную версию можно скачать по



«Здравствуй, Инночка…» История Бориса Железовского, 1901 год (Гродно)-1941 год (село Княжпогост (Республика Коми) В годы Гражданской войны сражается в Красной армии. Участвует в боях за Крым. По состоянию здоровья уволен в запас. По окончании бухгалтерских курсов работает в трамвайном депо имени Апакова, с 1935 — бухгалтер отдела сбыта на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Арестован в 1938. Приговорен к 8 годам заключения по обвинению в «антисоветской агитации». В лагере работает бухгалтером. Ведет активную переписку с дочерью, стараясь участвовать в ее воспитании. В 1943 умирает в Усть-Вымском лагере от истощения. Его дочь Инна станет врачом и проработает в сфере здравоохранения более 40 лет.

Рассказывает его дочь, Инна









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