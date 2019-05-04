﻿ Музей ГУЛАГа выпустил комикс «ВЫ-ЖИВШИЕ» о жертвах массовых репрессий в СССР. 21.by
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Музей ГУЛАГа выпустил комикс «ВЫ-ЖИВШИЕ» о жертвах массовых репрессий в СССР

05.05.2019 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В формате графических новелл авторы рассказывают, как складывались жизни людей в стране, где действовала система трудовых лагерей ГУЛАГ, откуда мало кто возвращался и через которую за 27 лет прошли около 20 миллионов человек.
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Московский музей ГУЛАГа совместно с креативным агентством BBDO Moscow выпустили графическую новеллу «ВЫ-ЖИВШИЕ», которая в формате комикса рассказывает истории репрессированных в советское время людей и их родственников, пишет esquire.ru

По задумке авторов, личные истории дают понять, что происходило во времена массовых репрессий, намного лучше, чем сухая статистика или сухие исторические тексты. Параллельно в музее экспонируется выставка «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны», которая тоже говорит о системе трудовых лагерей в СССР (по сути, они были концлагерями) через воспоминания участников тех трагических событий.


Публикуем одну из историй, вошедших в комикс. Полную версию можно скачать по ссылке.

«Здравствуй, Инночка…»

История Бориса Железовского, 1901 год (Гродно)-1941 год (село Княжпогост (Республика Коми)
В годы Гражданской войны сражается в Красной армии. Участвует в боях за Крым. По состоянию здоровья уволен в запас. По окончании бухгалтерских курсов работает в трамвайном депо имени Апакова, с 1935 — бухгалтер отдела сбыта на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Арестован в 1938. Приговорен к 8 годам заключения по обвинению в «антисоветской агитации». В лагере работает бухгалтером. Ведет активную переписку с дочерью, стараясь участвовать в ее воспитании. В 1943 умирает в Усть-Вымском лагере от истощения. Его дочь Инна станет врачом и проработает в сфере здравоохранения более 40 лет.

Рассказывает его дочь, Инна


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Теги: Гродно
 
 
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В формате графических новелл авторы рассказывают, как складывались жизни людей в стране, где действовала система трудовых лагерей ГУЛАГ, откуда мало кто...
 
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