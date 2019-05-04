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Давайте посмотрим, какую девушку назвали обладательницей самого красивого лица Беларуси
Источник материала: Tut.by
Вчера в Минске состоялся финал конкурса красоты «Самое красивое лицо Беларуси». За корону и право представлять Беларусь на международном конкурсе «Самое красивое лицо мира — 2019», который состоится в ноябре этого года на Филиппинах, боролось 19 финалисток — их отобрали из 2 000 заявок. Репортаж о том, как выбирали победительницу и что происходило за кулисами, вы скоро сможете найти на LADY.
А пока покажем вам девушку, которую жюри назвало «Самым красивым лицом Беларуси».
Победительницей стала Вероника Тарасевич. Вероника окончила Могилевский колледж искусств, продолжает учебу в Белорусской академии искусств на 2-м курсе театрального факультета. Любит спорт и танцы. Считает, что отзывчивость, любовь и искусство спасут мир.
По мнению жюри, девушка лучше всех справилась с дефиле, творческим номером и интеллектуальным конкурсом, который состоял из вопросов по математике, химии, биологии, истории, литературе.
Конкурс оценивали:
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Репортаж о том, как выбирали победительницу и что происходило за кулисами, вы скоро сможете найти на LADY. А пока покажем вам девушку, которую жюри назвало «Самым...
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