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В Беларуси почти 1000 организаций задолжали взносы в ФСЗН. Работники могут остаться без части пенсии

05.05.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фонд социальной защиты населения обнародовал список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Так, на начало апреля 982 предприятий и индивидуальных предпринимателей не смогли вовремя уплатить взносы. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, на начало апреля в Минской области было 276 должников по взносам в ФСЗН, в Витебской — 205, в Брестской — 139, в Могилевской — 112, в Гомельской — 57, в Гродненской — 29, а в Минске — 164.

Общая сумма задолженности организаций и ИП на начало апреля составила 23 миллиона 547,4 тысячи рублей.

При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей каждый.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН
Организация Регион Сумма задолженности на 1 апреля 2019 года
УП «Мерецкие» Глубокский р айон 1 273 376
ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 1 061 619
ОАО «Строительный трест № 8» Бреста Брест 795 923
Филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» Слуцкий район 547 942
КУП «Докшицкий» Докшицкий район 535 427
ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 497 205
УП «Константинов Двор» Глубокский р айон 489 103
ОАО «Торгуны» Докшицкий район 483 651
ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 463 780
Государственное предприятие «Гнездилово-Агро» Докшицкий район 406 837

В топ-10 самых злостных неплательщиков по взносам в ФСЗН оказались 8 предприятий Витебской области. Среди них также оказались Строительный трест № 8 Бреста, который занял третье место, и филиал «ПСХ» предприятия «Слуцкий Агросервис» (четвертое место в топ-10 неплательщиков).

В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН — не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 апреля. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН в начале этого года отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед Фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно и части пенсии».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Общая сумма долга предприятий перед ФСЗН превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.
 
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