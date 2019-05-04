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В Беларуси почти 1000 организаций задолжали взносы в ФСЗН. Работники могут остаться без части пенсии
Источник материала: Tut.by
Фонд социальной защиты населения обнародовал список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Так, на начало апреля 982 предприятий и индивидуальных предпринимателей не смогли вовремя уплатить взносы. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.
Так, на начало апреля в Минской области было 276 должников по взносам в ФСЗН, в Витебской — 205, в Брестской — 139, в Могилевской — 112, в Гомельской — 57, в Гродненской — 29, а в Минске — 164.
Общая сумма задолженности организаций и ИП на начало апреля составила 23 миллиона 547,4 тысячи рублей.
При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей каждый.
В топ-10 самых злостных неплательщиков по взносам в ФСЗН оказались 8 предприятий Витебской области. Среди них также оказались Строительный трест № 8 Бреста, который занял третье место, и филиал «ПСХ» предприятия «Слуцкий Агросервис» (четвертое место в топ-10 неплательщиков).
В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области
Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 апреля. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.
Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали
К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».
Специалисты Минского городского управления ФСЗН в начале этого года отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед Фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно и части пенсии».
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В Беларуси почти 1000 организаций задолжали взносы в ФСЗН. Работники могут остаться без части пенсии
Общая сумма долга предприятий перед ФСЗН превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.
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