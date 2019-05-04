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3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе

05.05.2019 12:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 2 мая в Лепельском районе при лобовом столкновении иномарок пострадал трёхлетний ребёнок.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 58-летний житель Лепельского района за рулём Opel Vectra ехал по дороге Лепель – Краснолуки – Холопеничи.  

3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На 16 км дороги машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Opel Omega, которым управлял 27-летний оршанец. В аварии пострадала трёхлетняя дочь жителя Орши, девочка с телесными повреждениями была госпитализирована.  

Отмечается, что пострадавшая была пристёгнута ремнями безопасности и находилась в детском удерживающем кресле.  

3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

По факту происшествия ведётся проверка.  

Весной 2019 года под Солигорском в аварию попали 20-летний водитель-бесправник и трое несовершеннолетних. 

Все они были госпитализированы – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Утром 2 мая в Лепельском районе при лобовом столкновении иномарок пострадал трёхлетний ребёнок.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
 
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