Опубликован рейтинг стран по оплате труда в Евросоюзе

Источник материала: Ежедневник





Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные о стоимости рабочей силы в странах ЕС. Если сравнить часовую зарплату в Европе и Беларуси, становится грустно.

Как поясняет Statista, затраты на оплату труда включают все пособия в денежной и натуральной форме, включая социальные взносы, выплачиваемые работодателями работникам, сообщает Thinktanks.by .



В Германии работодатели оплачивали в обрабатывающей промышленности и в сфере экономических услуг в 2018 году в среднем 35 евро в час. Как и в предыдущем году, Германия занимает шестое место в сравнении с другими государствами ЕС. На первом месте в рейтинге находится Дания , где затраты на рабочую силу составляют в среднем 44,70 евро в час. Наименее оплачиваемая страна - Болгария, где часовой зароботок 5,30 евро.

Средний показатель по ЕС в 2018 году составил 26,60 евро в час на человека.

Напомним, что во второй половине ноября Александр Лукашенко заявил, что важнейшими задачами белорусской строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.

В итоге, в декабре прошлого года в Беларуси цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда при выполнении пусконаладочных работ была повыгена до 7,03 рубля, при выполнении строительно-монтажных работ — до 8,15 рубля или менее 3,5 евро. Сможет ли такая мера уменьшить отток специалистов?



