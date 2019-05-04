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Лейбористы потеряли доверие к Мэй, так как она нарушила доверенности по Brexit - политик

05.05.2019 15:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров с оппозиционной Лейбористской партией о компромиссе по Brexit, данные о которых просочились в СМИ, и более не может пользоваться доверием, заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннел.

"Нет, извините. Это невозможно после того, как она в эти выходные нарушила условия конфиденциальности", - сказал он телерадиокорпорации ВВС.

Политик добавил: "Я действительно думаю, что она поставила под угрозу переговоры ради своей личной защиты".

Тем не менее он сказал, что переговоры будут продолжены, и если сделка все еще возможна, то ее следует заключить быстро.

 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров с оппозиционной Лейбористской партией о компромиссе по Brexit, данные о...
 
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