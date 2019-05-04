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Не менее 30 человек пострадали в результате нападения на полицейский участок на севере Афганистана - СМИ
Источник материала: Интерфакс
В результате нападения боевиков на полицейский участок в городе Пули-Хурми северной афганской провинции Баглан пострадали, по меньшей мере, 30 человек, сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Группа вооруженных боевиков атаковала участок после того, как смертник подорвал себя перед зданием, где расположен участок.
По данным источников, в настоящее время силы безопасности ведут перестрелку с террористами.
Ответственность за нападение взяло на себе афганское движение "Талибан".
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Не менее 30 человек пострадали в результате нападения на полицейский участок на севере Афганистана - СМИ
В результате нападения боевиков на полицейский участок в городе Пули-Хурми северной афганской провинции Баглан пострадали, по меньшей мере, 30 человек, сообщил в...
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