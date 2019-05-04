Три автомобиля столкнулись в Ганцевичах, люди не пострадали

Источник материала: Интерфакс

ДТП с участием трех машин произошло в Ганцевичах, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, накануне мужчина 1992 года рождения, двигаясь на своем автомобиле "БМВ" по ул. Строителей в г.Ганцевичи и выезжая на главную дорогу на ул. Красноармейскую, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Рено", за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

"От удара автомобиль "Рено" вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с двигавшимся автомобилем "Пежо", за рулем которого находился житель г. Ганцевичи, 1994 года рождения. После второго столкновения автомобиль "Рено" съехал в придорожную канаву", - говорится в сообщении УВД.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Виновник ДТП был трезв.

По факту произошедшего ОГАИ Ганцевичского РОВД проводится проверка.