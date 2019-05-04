В Гродно тягач сбил двух женщин

Источник материала: Интерфакс

Автопоезд с полуприцепом "Рено Магнум" сбил двух женщин возле остановки по ул.Санаторная в Гродно, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данному факту УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что 51-летний водитель автопоезда признан подозреваемым. Пострадавшие госпитализированы.