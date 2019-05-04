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Анкара не откажется от закупки С-400 под давлением США - турецкий вице-премьер

05.05.2019 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Турция не намерена подчиняться санкциям США, которыми они угрожают в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400, подтвердил вице-премьер Турции Фуат Октай.

В интервью телеканалу Kanal 7 он заявил, что озабоченности США по этому поводу не имеют под собой оснований и Турция не отступится от сделки с Россией.

Ранее аналогичную позицию Анкары уже озвучивали президент Реджеп Тайип Эрдоган, другие руководители.

США предупредили Турцию, что откажут ей в приобретении американских истребителей F-35 и участии в программе их производства, а также возможном введении экономических санкций.

 
 
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Турция не намерена подчиняться санкциям США, которыми они угрожают в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400, подтвердил вице-премьер...
 
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